Makar Sankranti 2026: चुनाव के पहले बेटे को किया था बेदखल, मकर संक्रांति पर लालू गए तेज प्रताप के घर

तेज प्रताप और परिवार में चल रहे खटपट से जुड़े सवाल पर लालू यादव ने कहा कि परिवार में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा। तेजप्रताप यादव को आशीर्वाद देते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि मेरी तेज प्रताप को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। वो परिवार के साथ ही आकर रहें। उन्होंन तेजप्रताप की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज को लेकर कहा कि इस प्रकार का आयोजन हर किसी को करना चाहिए। आपसी मेल-मिलाप से ही समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। लालू यादव की तेजप्रताप के घर पर मौजूदगी को परिवारिक एकजुटता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मकर संक्रांति के बहाने हुई इस मुलाकात के बाद उपस्थित लोगों ने कहा कि दही-चूड़ा भोज बिहार की राजनीति में सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सियासत का अहम रंग भी है।