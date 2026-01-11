Makar Sankranti 2026: जेडीयू के दही-चूड़ा भोज में कांग्रेस को लगा था झटका, अशोक चौधरी ने किया था खेला

वर्ष 2018 में मंकर संक्रांति पर JDU नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार वर्ष 2017 में महागठबंधन छोड़कर एक बार एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके एक वर्ष बाद जदयू के प्रदेश वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज दिया गया था। इस भोज में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी अपने कुछ विधायकों के साथ शामिल हुए थे। इस भोज में ही कांग्रेस में एक बड़ी टूट के पहली बार संकेत मिले थे। भोज के डेढ़ महीने बाद अशोक चौधरी कांग्रेस के कई और विधायकों के साथ JDU में शामिल हो गए थे। तब से अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ ही हैं।