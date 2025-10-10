नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 बार पहुंचे चिराग पासवान के आवास पर, NDA में सीटों का संग्राम चरम पर

शुक्रवार सुबह से ही चिराग पासवान के घर पर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले गुरुवार को पूरे दिन भाजपा नेताओं का उनके आवास पर आना-जाना लगा रहा। गुरुवार को नित्यानंद राय दिन में दो बार चिराग से मिलने पहुंचे थे और बाद में धर्मेंद्र प्रधान को पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद दोनों नेता फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में चिराग से मुलाकात की थी, जिसके बाद चिराग पटना रवाना हुए थे। पटना में वह अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर शामिल हुए थे और वहां बुधवार को मंगल पांडे से उनकी आधे घंटे की बातचीत हुई, हालांकि कोई भी नेता इस मुलाकात पर मीडिया से खुलकर नहीं बोले।