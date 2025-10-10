Festival Special: दिवाली-छठ पर बिहार लौटने की होड़, यात्रियों के लिए 11 फ्लाइट्स और 51 पूजा स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों में बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अब तक 51 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी जैसे शहरों से बिहार के प्रमुख जिलों पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, छपरा और सिवान तक चलेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन ट्रेनों में भी टिकटों की मांग बेहद तेज़ है। कई रूट पर वेटिंग लिस्ट 250 से ऊपर पहुंच चुकी है। पैसेंजर की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना, आरा, बक्सर और भागलपुर स्टेशनों पर अस्थायी टिकट काउंटर और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की है।