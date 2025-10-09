जनसुराज ने ट्रांसजेंडर से लेकर एक्टर तक को बनाया उम्मीदवार, पटना की इस सीट से ‘महागुरु’ को भी दिया टिकट

इसी तरह, पार्टी ने रोहतास ज़िले की करगहर सीट से भोजपुरी अभिनेता और गायक रितेश पांडे को टिकट दिया है। रितेश पांडे का स्टार पावर युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है जिस वजह से यहां का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीके खुद करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रितेश पांडे को टिकट मिलने के बाद प्रशांत किशोर की रणनीति पर सस्पेंस बढ़ गया है। रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत का एक बड़ा नाम हैं। युवाओं में उनके गानों और फिल्मों का काफी क्रेज है। रितेश कुछ महीने पहले ही जन सुराज में शामिल हुए थे।