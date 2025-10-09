जनसुराज ने ट्रांसजेंडर से लेकर एक्टर तक को बनाया उम्मीदवार, पटना की इस सीट से ‘महागुरु’ को भी दिया टिकट

केसी सिन्हा, रितेश पांडे और प्रीति किन्नर
प्रशांत किशोर (PK) की पार्टी जनसुराज ने गुरुवार को 51 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट की कुल 51 सीटों में 17 टिकट अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) को, 11 OBC उम्मीदवारों को, लगभग 9 अल्पसंख्यक समुदाय को और शेष सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को दिया गया है। पार्टी ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और हर एक-दो दिन में नई सूची जारी कर सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों का फाइनल ऐलान पूरा किया जाएगा।
इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा चर्चा में है गोपालगंज की भोरे सीट, जहां से पार्टी ने प्रीति किन्नर को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का यह कदम काफी अनोखा माना जा रहा है। प्रीति लंबे समय से जन सुराज पार्टी से जुड़ी हैं और उनका टिकट घोषित होते ही तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत हुआ। वर्तमान में भोरे विधानसभा की सीट जदयू के पास है और यहां से पूर्व आईपीएस पदाधिकारी सुनील कुमार विधायक हैं। वो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं।
इसी तरह, पार्टी ने रोहतास ज़िले की करगहर सीट से भोजपुरी अभिनेता और गायक रितेश पांडे को टिकट दिया है। रितेश पांडे का स्टार पावर युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है जिस वजह से यहां का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीके खुद करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रितेश पांडे को टिकट मिलने के बाद प्रशांत किशोर की रणनीति पर सस्पेंस बढ़ गया है। रितेश पांडे भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत का एक बड़ा नाम हैं। युवाओं में उनके गानों और फिल्मों का काफी क्रेज है। रितेश कुछ महीने पहले ही जन सुराज में शामिल हुए थे।
पटना की हॉट सीट कुम्हरार से पार्टी ने विद्वान केसी सिन्हा को उतारा है, केसी सिन्हा को महागुरु भी कहा जाता है, उन्होंने मैथ्स, फिजिक्स आदि पर 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं जो कि 9वीं से 12वीं और इंजीनियरिंग तक में पढ़ाई जाती जाती है। केसी सिन्हा का करियर पटना यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ जहां वह प्रोफेसर बने। उन्होंने साइंस कॉलेज में भी पढ़ाया, लेकिन असली पहचान उनको किताबों से ही मिली। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी ने मीनापुर से तेज नारायण सहनी, सहरसा से किशोर मुन्ना, छपरा से पूर्व एडीजी जेपी सिंह, इमामगंज से अजीत राम, मांझी से वाईवी गिरी को टिकट दिया है।
