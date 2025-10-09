Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चिराग पासवान ही लेंगे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला, पटना में बैठक के बाद बोले LJP(R) के तमाम नेता

पटना में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) की चल रही बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में सीट बंटवारे सहित सभी तरह के फैसले लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। पढ़िए बैठक के बाद क्या बोले लोजपा (रा) के नेता।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 09, 2025

Chirag Paswan

चिराग पासवान के हिस्से आई 20 सीटें (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP (R) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। लोजपा (आर) के बिहार चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी और सांसद शांभवी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई।

चिराग पासवान लेंगे अंतिम निर्णय

राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का पालन करेंगे और किसी प्रकार का भ्रम या असहमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, “हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार दे दिया है। अब कोई गर-मगर की स्थिति नहीं है। पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी।”

चुनावी तैयारियों पर थी बैठक -  शांभवी चौधरी

वहीं, लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जो बैठक होती है कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़ना है उस ओर विस्तृत चर्चा हुई है। जितनी भी हमारी संभावित सीटों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, वहां कैसे बूथों को मजबूत किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वह यह था कि हमने राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है कि उनका जो फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर होगा वही अंतिम होगा।"

NDA में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। ऐसे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा।"

चिराग पासवान की नाराजगी पर नित्यानंद राय की सफाई

वहीं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान की मां से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए उनके अभिभावक मार्गदर्शक हैं और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी था। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मीडिया में चिराग पासवान की नाराजगी की चल रही खबरों पर उन्होंने कहा, “किसने कहा कि चिराग नाराज हैं? वे नाराज नहीं हैं। दोनों पक्षों में समन्वय और सहयोग बना हुआ है।”

बिहार चुनाव में निर्णायक हो सकती है LJP(R) की भूमिका

इस बार LJP(R) का चुनावी प्रदर्शन और गठबंधन में भूमिका काफी अहम हो सकती है। पार्टी की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान के फैसले से एनडीए के लिए महत्त्वपूर्ण समीकरण तय होंगे। राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि पार्टी में किसी तरह की भ्रम या मतभेद की स्थिति न रहे, और सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का पालन करेंगे। इस कदम से यह भी संकेत मिल रहा है कि LJP(R) समान दृष्टिकोण और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: जदयू उम्मीदवारों की लिस्ट आज होगी फाइनल? सीएम आवास पर बड़ी बैठक, नीतीश कुमार खुद लेंगे फाइनल कॉल
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

09 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चिराग पासवान ही लेंगे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला, पटना में बैठक के बाद बोले LJP(R) के तमाम नेता

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

जनसुराज ने जारी कर दी 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

Jan Suraaj Party Prashant Kishore
पटना

बिहार चुनाव 2025: LJP (R) की आपात बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा, सांसद शांभवी चौधरी ने किया क्लियर

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेंच, चिराग पासवान ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय

पटना

8th Pay Commission अगर इस तारीख से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को होगा डबल बेनिफिट

8th Pay Commission
पटना

Bihar Election: 121 विधानसभा सीटों पर कल से नामांकन, NDA और महागठबंधन में अब तक तय नहीं प्रत्याशी

Bihar Assembly Elections
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.