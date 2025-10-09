चिराग पासवान ही लेंगे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला, पटना में बैठक के बाद बोले LJP(R) के तमाम नेता

चिराग पासवान के हिस्से आई 20 सीटें (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP (R) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। लोजपा (आर) के बिहार चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी और सांसद शांभवी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई।
राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का पालन करेंगे और किसी प्रकार का भ्रम या असहमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, “हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार दे दिया है। अब कोई गर-मगर की स्थिति नहीं है। पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी।”
वहीं, लोजपा (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जो बैठक होती है कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़ना है उस ओर विस्तृत चर्चा हुई है। जितनी भी हमारी संभावित सीटों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, वहां कैसे बूथों को मजबूत किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वह यह था कि हमने राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है कि उनका जो फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर होगा वही अंतिम होगा।"
NDA में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। ऐसे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा।"
वहीं, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान की मां से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए उनके अभिभावक मार्गदर्शक हैं और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी था। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मीडिया में चिराग पासवान की नाराजगी की चल रही खबरों पर उन्होंने कहा, “किसने कहा कि चिराग नाराज हैं? वे नाराज नहीं हैं। दोनों पक्षों में समन्वय और सहयोग बना हुआ है।”
इस बार LJP(R) का चुनावी प्रदर्शन और गठबंधन में भूमिका काफी अहम हो सकती है। पार्टी की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान के फैसले से एनडीए के लिए महत्त्वपूर्ण समीकरण तय होंगे। राजू तिवारी ने कहा कि बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि पार्टी में किसी तरह की भ्रम या मतभेद की स्थिति न रहे, और सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का पालन करेंगे। इस कदम से यह भी संकेत मिल रहा है कि LJP(R) समान दृष्टिकोण और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।
