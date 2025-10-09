चिराग पासवान ही लेंगे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला, पटना में बैठक के बाद बोले LJP(R) के तमाम नेता

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों के बीच, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP (R) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। लोजपा (आर) के बिहार चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी और सांसद शांभवी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में सीटों के बंटवारे, चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हुई।