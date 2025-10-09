Bihar Chunav: जदयू उम्मीदवारों की लिस्ट आज होगी फाइनल? सीएम आवास पर बड़ी बैठक, नीतीश कुमार खुद लेंगे फाइनल कॉल

वहीं, जदयू सांसद संजय झा ने एनडीए के भीतर मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “हर दल को ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। बातचीत अंतिम दौर में है, जल्द ही सीटों का फार्मूला तय हो जाएगा। आज कांग्रेस द्वारा बिहार की NDA सरकार के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने पर उन्होंने कहा, "कुशासन की सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहारी कहलाने में लोग शर्म करते थे, वह कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर बताना चाहिए कि जब वे सरकार चला रहे थे तो उन्होंने बिहार का क्या हाल कर दिया था।"