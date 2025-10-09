Bihar Chunav: जदयू उम्मीदवारों की लिस्ट आज होगी फाइनल? सीएम आवास पर बड़ी बैठक, नीतीश कुमार खुद लेंगे फाइनल कॉल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद अब सूबे की राजनीति का तापमान हर घंटे बढ़ता जा रहा है। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने आवास पर जेडीयू की एक अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक के एजेंडे में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना और एनडीए में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना शामिल है।
जदयू मुख्यालय के बाद अब पूरा फोकस मुख्यमंत्री आवास पर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार मौजूद हैं। सूत्रों की मानें तो बैठक में लगभग 140 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है।
पार्टी ने हर सीट से तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया है, जिन पर अंतिम निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। बैठक में नीतीश कुमार एक-एक सीट की रिपोर्ट देख रहे हैं और नेताओं से सीधा फीडबैक ले रहे हैं. किस इलाके में संगठन मजबूत है, कहां एंटी-इनकंबेंसी का असर है और किन विधायकों को जनता के बीच नाराज़गी झेलनी पड़ रही है।
सूत्रों के अनुसार, इस बार नीतीश कुमार का साफ निर्देश है कि टिकट वही पाएगा जो विनिंग कैंडिडेट है। यानी पार्टी किसी भी सीट पर जोखिम नहीं उठाना चाहती और परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट वितरण करने जा रही है।
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान और जदयू के बीच कई सीटों को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी जदयू की कुछ सिटिंग सीटों पर भी दावा ठोक रही है, जिससे जदयू नाराज है।
आज की बैठक से पहले जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, “कुशासन की सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहारी कहलाने में लोग शर्म करते थे, वो कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार को सम्मान दिलाया है।”
वहीं, जदयू सांसद संजय झा ने एनडीए के भीतर मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “हर दल को ज्यादा सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। बातचीत अंतिम दौर में है, जल्द ही सीटों का फार्मूला तय हो जाएगा। आज कांग्रेस द्वारा बिहार की NDA सरकार के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने पर उन्होंने कहा, "कुशासन की सरकार तो तब थी जब दुनिया भर में बिहारी कहलाने में लोग शर्म करते थे, वह कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर बताना चाहिए कि जब वे सरकार चला रहे थे तो उन्होंने बिहार का क्या हाल कर दिया था।"
