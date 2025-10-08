Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

Bihar Chunav: पीएम मोदी की 10, शाह-राजनाथ की 25-25 रैलियां, नीतीश भी 10 अक्टूबर से मैदान में… NDA का मेगा प्लान तैयार

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ अपने अंतिम चरण में हैं। सभी दलों ने अपने प्रचार कार्यक्रम तय कर लिए हैं और हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिए हैं। जानिए एनडीए की क्या योजना है, कौन से बड़े नेता कितनी रैलियाँ करेंगे और कितने हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 08, 2025

PM Modi-CM Nitish Kumar

बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेगी। (फोटो सोर्स : ANI )

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है और अब राज्य की सियासत पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। दो चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को मतगणना के बाद तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इसी बीच एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने चुनाव प्रचार का अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं।

पीएम मोदी की 10 मेगा रैलियां, हर जिले में दिखेगा असर

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं उन इलाकों में होंगी जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है और जहां एनडीए की स्थिति 2020 की तुलना में कमजोर रही थी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि मोदी की रैलियों का फोकस विकास बनाम वंशवाद और सुशासन बनाम जंगलराज रहेगा। हर तीन सभाओं में से एक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। मोदी की सभाओं के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं।

शाह और राजनाथ करेंगे 25-25 सभाएं

भाजपा के दो बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चुनाव में फुल कैंपेन मोड में होंगे। दोनों नेताओं की 25-25 जनसभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। अमित शाह की रैलियां मुख्य रूप से सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में होंगी, जबकि राजनाथ सिंह की सभाएं पश्चिम बिहार और मगध क्षेत्र को कवर करेंगी। भाजपा के संगठन सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता अपने भाषणों में केंद्र सरकार की योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला, किसान सम्मान निधि और रोजगार सृजन योजनाओं को जनता के सामने प्रमुखता से रखेंगे।

नीतीश कुमार 10 अक्टूबर से प्रचार मैदान में

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जदयू ने उनका प्रोग्राम ते कर दिया है। नीतीश हर दिन चार सभाओं को संबोधित करेंगे और कई जगहों पर रोड शो भी करेंगे। उनके कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा विकास और सुशासन की निरंतरता। नीतीश अपने कामकाज और सामाजिक सद्भाव की राजनीति को जनता के सामने फिर से पेश करेंगे।

हवा में उड़ेंगे स्टार प्रचारक

इस बार बिहार का चुनाव ज़मीन के साथ-साथ हवा में भी लड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार, भाजपा ने 5-6 हेलिकॉप्टर, जदयू ने 3 हेलिकॉप्टर, जबकि हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) और एलजेपी (रामविलास) ने एक-एक हेलिकॉप्टर किराए पर लिए हैं। एनडीए नेताओं की रैलियों और रोड शो के लिए इन हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

INDIA गठबंधन में भी बढ़ी हलचल

दूसरी ओर, विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 10 से अधिक रैलियों की योजना है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की 5 और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 6 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। हालांकि राजद नेता तेजस्वी यादव का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद उनकी सभाओं का ऐलान किया जाएगा।

पहले चरण में 18 जिलों में होगा चुनावी संग्राम

पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को जिन 18 जिलों में होगा उसमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। इन जिलों में ही मोदी, शाह, नीतीश और राजनाथ की शुरुआती रैलियां तय की जा रही हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Oct 2025 02:28 pm

Published on:

08 Oct 2025 02:25 pm

Bihar Chunav: पीएम मोदी की 10, शाह-राजनाथ की 25-25 रैलियां, नीतीश भी 10 अक्टूबर से मैदान में… NDA का मेगा प्लान तैयार

