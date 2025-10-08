Bihar Chunav: पीएम मोदी की 10, शाह-राजनाथ की 25-25 रैलियां, नीतीश भी 10 अक्टूबर से मैदान में… NDA का मेगा प्लान तैयार

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है और अब राज्य की सियासत पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। दो चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को मतगणना के बाद तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। इसी बीच एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने चुनाव प्रचार का अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे मैदान में उतरने वाले हैं।