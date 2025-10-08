School Closed : बिहार के छात्रों को अक्टूबर में मिलेगा डबल ब्रेक, दिवाली-छठ पर इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

वर्ष 2025 में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार को लक्ष्मी पूजन के साथ मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी, लेकिन अधिकांश जगहों पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन के चलते 20 अक्टूबर को ही दिवाली का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस वजह से बिहार में स्कूलों को 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक अवकाश दिया जा सकता है। इस अवधि में गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी शामिल हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से भी स्कूल बंद रहेंगे।