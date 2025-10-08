Bihar Election: 11 नवंबर को 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, 20 जिलों की सियासी संग्राम तय करेगी किसकी बनेगी सरकार

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule
Bihar Election : बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। मतदान दो चरणों में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यह चरण तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। इस चरण में सीमांचल, मगध और शाहाबाद क्षेत्र शामिल हैं, बिहार के वे क्षेत्र जहां हर चुनाव में सत्ता का परिणाम निर्णायक होता है।
भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी। 20 अक्टूबर अंतिम दिन होगा नामांकन वापस लेने का, और इसके बाद 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। परिणामों की घोषणा 14 नवंबर 2025 को की जाएगी।
दूसरे चरण में बिहार के 20 प्रमुख जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जैसे इलाके शामिल हैं।
इन जिलों में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, यानी बिहार के लगभग आधे राजनीतिक नक्शे पर इस चरण में मुकाबला तय होगा। इनमें सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर, मगध के जातीय समीकरण और शाहाबाद के विकास मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं।
बिहार की सत्ता की राह अक्सर सीमांचल और मगध से होकर गुजरती है। सीमांचल (किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल) में अल्पसंख्यक मतदाता संख्या अधिक है, जो आरजेडी और कांग्रेस का पारंपरिक समर्थन रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू भी वहां अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कुछ सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना रही है।
वहीं मगध (गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा) में नीतीश कुमार और बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, पर इस बार तेजस्वी यादव की आक्रामक मुहिम से मुकाबला कड़ा हो गया है। मगध में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर होगी। गया टाउन और बोधगया सीट पर एनडीए और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। किशनगंज में कांग्रेस और AIMIM का मुकाबला फिर चर्चा में रहेगा। कटिहार में तस्लीमुद्दीन के परिवार की राजनीतिक विरासत की परीक्षा होगी। जहानाबाद और इमामगंज में आरजेडी और जेडीयू दोनों के दिग्गज मैदान में उतरेंगे।
|क्रम संख्या
|सीट का नाम
|1
|वाल्मिकी नगर
|2
|रामनगर (एससी)
|3
|नरकटियागंज
|4
|बगहा
|5
|लौरिया
|6
|नौतन
|7
|चनपटिया
|8
|बेतिया
|9
|सिकटा
|10
|रक्सौल
|11
|सुगौली
|12
|नरकटिया
|13
|हरसिद्धि (एससी)
|14
|गोविंदगंज
|15
|केसरिया
|16
|कल्याणपुर
|17
|पिपरा
|18
|मधुबन
|19
|मोतिहारी
|20
|चिरैया
|21
|ढाका
|22
|शिवहर
|23
|रीगा
|24
|बथनाहा (एससी)
|25
|परिहार
|26
|सुरसंड
|27
|बाजपट्टी
|28
|सीतामढी
|29
|रुन्नीसैदपुर
|30
|बेलसंड
|31
|हरलाखी
|32
|बेनीपट्टी
|33
|खजौली
|34
|बाबूबरही
|35
|बिस्फी
|36
|मधुबनी
|37
|राजनगर (एससी)
|38
|झंझारपुर
|39
|फुलपरास
|40
|लौकहा
|41
|निर्मली
|42
|पिपरा
|43
|सुपौल
|44
|त्रिवेणीगंज (एससी)
|45
|छातापुर
|46
|नरपतगंज
|47
|रानीगंज (एससी)
|48
|फोर्बेस्गंज
|49
|अररिया
|50
|जोकीहाट
|51
|सिकटी
|52
|बहादुरगंज
|53
|ठाकुरगंज
|54
|किशनगंज
|55
|कोचाधामन
|56
|अमौर
|57
|बैसी
|58
|कसबा
|59
|बनमनखी (अ.जा.)
|60
|रुपौली
|61
|धमदाहा
|62
|पूर्णिया
|63
|कटिहार
|64
|कदवा
|65
|बलरामपुर
|66
|प्राणपुर
|67
|मनिहारी (एसटी)
|68
|बरारी
|69
|कोरहा (एससी)
|70
|बिहपुर
|71
|गोपालपुर
|72
|पीरपैंती (अनुसूचित जाति)
|73
|कहलगांव
|74
|भागलपुर
|75
|सुलतानगंज
|76
|नाथनगर
|77
|अमरपुर
|78
|धोरैया (एससी)
|79
|बांका
|80
|कटोरिया (एसटी)
|81
|बेलहर
|82
|रामगढ
|83
|मोहनिया (एससी)
|84
|भभुआ
|85
|चैनपुर
|86
|चेनारी (एससी)
|87
|सासाराम
|88
|करगहर
|89
|दिनारा
|90
|नोखा
|91
|डेहरी
|92
|काराकाट
|93
|अरवल
|94
|कुर्था
|95
|जहानाबाद
|96
|घोसी
|97
|मखदुमपुर (एससी)
|98
|गोह
|99
|ओबरा
|100
|नबीनगर
|101
|कुटुम्बा (एससी)
|102
|औरंगाबाद
|103
|रफीगंज
|104
|गुरुआ
|105
|शेरघाटी
|106
|इमामगंज (एससी)
|107
|बाराचट्टी (एससी)
|108
|बोधगया (एससी)
|109
|गया टाउन
|110
|टिकारी
|111
|बेलागंज
|112
|अत्रि
|113
|वजीरगंज
|114
|रजौली (अनुसूचित जाति)
|115
|हिसुआ
|116
|नवादा
|117
|गोबिंदपुर
|118
|वारसलिगंज
|119
|सिकंदरा (एससी)
|120
|जमुई
|121
|झाझा
|122
|चकाई
