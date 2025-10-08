Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Election: 11 नवंबर को 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, 20 जिलों की सियासी संग्राम तय करेगी किसकी बनेगी सरकार

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 20 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें मगध, सीमाचाल और शाहबाद के अधिकांश क्षेत्र हैं। जानिए इस चरण में किस किस सीट पर मतदान होगा। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 08, 2025

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule

Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule

Bihar Election : बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। मतदान दो चरणों में होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यह चरण तय करेगा कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। इस चरण में सीमांचल, मगध और शाहाबाद क्षेत्र शामिल हैं, बिहार के वे क्षेत्र जहां हर चुनाव में सत्ता का परिणाम निर्णायक होता है।

चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे और अंतिम चरण के लिए नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी। 20 अक्टूबर अंतिम दिन होगा नामांकन वापस लेने का, और इसके बाद 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर मतदान कराया जाएगा। परिणामों की घोषणा 14 नवंबर 2025 को की जाएगी।

किन जिलों में होगा मतदान

दूसरे चरण में बिहार के 20 प्रमुख जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जैसे इलाके शामिल हैं।

इन जिलों में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, यानी बिहार के लगभग आधे राजनीतिक नक्शे पर इस चरण में मुकाबला तय होगा। इनमें सीमांचल के अल्पसंख्यक वोटर, मगध के जातीय समीकरण और शाहाबाद के विकास मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं।

सीमांचल और मगध बिहार की सियासत के किंगमेकर जोन

बिहार की सत्ता की राह अक्सर सीमांचल और मगध से होकर गुजरती है। सीमांचल (किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल) में अल्पसंख्यक मतदाता संख्या अधिक है, जो आरजेडी और कांग्रेस का पारंपरिक समर्थन रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू भी वहां अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हैं। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कुछ सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना रही है।

वहीं मगध (गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा) में नीतीश कुमार और बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, पर इस बार तेजस्वी यादव की आक्रामक मुहिम से मुकाबला कड़ा हो गया है। मगध में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे, ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

किसकी साख दांव पर

दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर होगी। गया टाउन और बोधगया सीट पर एनडीए और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर है। किशनगंज में कांग्रेस और AIMIM का मुकाबला फिर चर्चा में रहेगा। कटिहार में तस्लीमुद्दीन के परिवार की राजनीतिक विरासत की परीक्षा होगी। जहानाबाद और इमामगंज में आरजेडी और जेडीयू दोनों के दिग्गज मैदान में उतरेंगे।

इन 122 सीटों पर होगी वोटिंग

क्रम संख्यासीट का नाम
1वाल्मिकी नगर
2रामनगर (एससी)
3नरकटियागंज
4बगहा
5लौरिया
6नौतन
7चनपटिया
8बेतिया
9सिकटा
10रक्सौल
11सुगौली
12नरकटिया
13हरसिद्धि (एससी)
14गोविंदगंज
15केसरिया
16कल्याणपुर
17पिपरा
18मधुबन
19मोतिहारी
20चिरैया
21ढाका
22शिवहर
23रीगा
24बथनाहा (एससी)
25परिहार
26सुरसंड
27बाजपट्टी
28सीतामढी
29रुन्नीसैदपुर
30बेलसंड
31हरलाखी
32बेनीपट्टी
33खजौली
34बाबूबरही
35बिस्फी
36मधुबनी
37राजनगर (एससी)
38झंझारपुर
39फुलपरास
40लौकहा
41निर्मली
42पिपरा
43सुपौल
44त्रिवेणीगंज (एससी)
45छातापुर
46नरपतगंज
47रानीगंज (एससी)
48फोर्बेस्गंज
49अररिया
50जोकीहाट
51सिकटी
52बहादुरगंज
53ठाकुरगंज
54किशनगंज
55कोचाधामन
56अमौर
57बैसी
58कसबा
59बनमनखी (अ.जा.)
60रुपौली
61धमदाहा
62पूर्णिया
63कटिहार
64कदवा
65बलरामपुर
66प्राणपुर
67मनिहारी (एसटी)
68बरारी
69कोरहा (एससी)
70बिहपुर
71गोपालपुर
72पीरपैंती (अनुसूचित जाति)
73कहलगांव
74भागलपुर
75सुलतानगंज
76नाथनगर
77अमरपुर
78धोरैया (एससी)
79बांका
80कटोरिया (एसटी)
81बेलहर
82रामगढ
83मोहनिया (एससी)
84भभुआ
85चैनपुर
86चेनारी (एससी)
87सासाराम
88करगहर
89दिनारा
90नोखा
91डेहरी
92काराकाट
93अरवल
94कुर्था
95जहानाबाद
96घोसी
97मखदुमपुर (एससी)
98गोह
99ओबरा
100नबीनगर
101कुटुम्बा (एससी)
102औरंगाबाद
103रफीगंज
104गुरुआ
105शेरघाटी
106इमामगंज (एससी)
107बाराचट्टी (एससी)
108बोधगया (एससी)
109गया टाउन
110टिकारी
111बेलागंज
112अत्रि
113वजीरगंज
114रजौली (अनुसूचित जाति)
115हिसुआ
116नवादा
117गोबिंदपुर
118वारसलिगंज
119सिकंदरा (एससी)
120जमुई
121झाझा
122चकाई

