Bihar Election: 11 नवंबर को 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, 20 जिलों की सियासी संग्राम तय करेगी किसकी बनेगी सरकार

1 वाल्मिकी नगर

2 रामनगर (एससी)

3 नरकटियागंज

4 बगहा

5 लौरिया

6 नौतन

7 चनपटिया

8 बेतिया

9 सिकटा

10 रक्सौल

11 सुगौली

12 नरकटिया

13 हरसिद्धि (एससी)

14 गोविंदगंज

15 केसरिया

16 कल्याणपुर

17 पिपरा

18 मधुबन

19 मोतिहारी

20 चिरैया

21 ढाका

22 शिवहर

23 रीगा

24 बथनाहा (एससी)

25 परिहार

26 सुरसंड

27 बाजपट्टी

28 सीतामढी

29 रुन्नीसैदपुर

30 बेलसंड

31 हरलाखी

32 बेनीपट्टी

33 खजौली

34 बाबूबरही

35 बिस्फी

36 मधुबनी

37 राजनगर (एससी)

38 झंझारपुर

39 फुलपरास

40 लौकहा

41 निर्मली

42 पिपरा

43 सुपौल

44 त्रिवेणीगंज (एससी)

45 छातापुर

46 नरपतगंज

47 रानीगंज (एससी)

48 फोर्बेस्गंज

49 अररिया

50 जोकीहाट

51 सिकटी

52 बहादुरगंज

53 ठाकुरगंज

54 किशनगंज

55 कोचाधामन

56 अमौर

57 बैसी

58 कसबा

59 बनमनखी (अ.जा.)

60 रुपौली

61 धमदाहा

62 पूर्णिया

63 कटिहार

64 कदवा

65 बलरामपुर

66 प्राणपुर

67 मनिहारी (एसटी)

68 बरारी

69 कोरहा (एससी)

70 बिहपुर

71 गोपालपुर

72 पीरपैंती (अनुसूचित जाति)

73 कहलगांव

74 भागलपुर

75 सुलतानगंज

76 नाथनगर

77 अमरपुर

78 धोरैया (एससी)

79 बांका

80 कटोरिया (एसटी)

81 बेलहर

82 रामगढ

83 मोहनिया (एससी)

84 भभुआ

85 चैनपुर

86 चेनारी (एससी)

87 सासाराम

88 करगहर

89 दिनारा

90 नोखा

91 डेहरी

92 काराकाट

93 अरवल

94 कुर्था

95 जहानाबाद

96 घोसी

97 मखदुमपुर (एससी)

98 गोह

99 ओबरा

100 नबीनगर

101 कुटुम्बा (एससी)

102 औरंगाबाद

103 रफीगंज

104 गुरुआ

105 शेरघाटी

106 इमामगंज (एससी)

107 बाराचट्टी (एससी)

108 बोधगया (एससी)

109 गया टाउन

110 टिकारी

111 बेलागंज

112 अत्रि

113 वजीरगंज

114 रजौली (अनुसूचित जाति)

115 हिसुआ

116 नवादा

117 गोबिंदपुर

118 वारसलिगंज

119 सिकंदरा (एससी)

120 जमुई

121 झाझा