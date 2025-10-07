Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: बेनीपट्टी या अलीनगर से मैदान में उतरेंगी मैथिली ठाकुर? बीजेपी मिथिलांचल में चला सकती है बड़ा दांव

Bihar Election: बिहार की राजनीति की सुर्खियों में अचानक से मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर का नाम उभर आया है। मैथिली ने हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मैथिली ठाकुर भाजपा के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025 (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार नए नेताओं और पुराने चेहरे के बीच सियासी प्रतिस्पर्धा गर्म है। इसी कड़ी में लोक और भक्ति संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है। मैथिली, जो अपने लोकगीत, छठ गीत और पारंपरिक भजनों के लिए जानी जाती हैं, अब बीजेपी के संभावित चुनावी उम्मीदवार के रूप में चर्चा में हैं।

बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें

हाल ही में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े तथा गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। मुलाकात में बिहार के भविष्य और विकास पर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

इस मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर ने एक्स पर लिखा, 'जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ। नित्यानंद राय जी एवं विनोद श्रीधर तावड़े जी।'

वहीं इससे पहले विनोद तावड़े ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बिहार भाजपा प्रभारी वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएँ।'

बेनीपट्टी और अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव

मैथिली ठाकुर का चुनावी फोकस मिथिलांचल क्षेत्र पर होगा। उनके गांव बेनीपट्टी (मधुबनी) और नजदीकी अलीनगर (दरभंगा) दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। यदि बीजेपी उन्हें इन क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतारती है, तो पार्टी को युवा और सांस्कृतिक वोट बैंक हासिल करने का मौका मिलेगा।

लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव

मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता केवल संगीत तक सीमित नहीं है। उन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत और लोकगीत सीखा और सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में पहचान बनाई। उनकी मधुर आवाज और लोक संस्कृति में गहरी समझ बीजेपी के लिए सॉफ्ट पावर का काम कर सकती है। 2023 में उन्हें बिहार का स्टेट आइकन भी बनाया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान और राजनीतिक झुकाव

मैथिली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पसंदीदा नेता हैं और वे देश के विकास में योगदान देना चाहती हैं। उनका यह बयान उनके राजनीतिक झुकाव और जनसेवा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को उजागर करता है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी के सामने अब भाई तेज प्रताप की चुनौती, इस दिन करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान
पटना
Tej Pratap Yadav

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

07 Oct 2025 03:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election: बेनीपट्टी या अलीनगर से मैदान में उतरेंगी मैथिली ठाकुर? बीजेपी मिथिलांचल में चला सकती है बड़ा दांव

