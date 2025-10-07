Bihar Election: बेनीपट्टी या अलीनगर से मैदान में उतरेंगी मैथिली ठाकुर? बीजेपी मिथिलांचल में चला सकती है बड़ा दांव

वहीं इससे पहले विनोद तावड़े ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बिहार भाजपा प्रभारी वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएँ।'