बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी के सामने अब भाई तेज प्रताप की चुनौती, इस दिन करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान

माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का यह कदम RJD के लिए सीधे तौर पर राजनीतिक नुकसान साबित हो सकता है। लालू परिवार की छवि पर भी इसका असर पड़ना तय है। वहीं, भाजपा और जदयू इस विभाजन को “वोट कटवा फैक्टर” के रूप में अपने फायदे में भुनाने की कोशिश कर सकती हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा से ही यादव परिवार की भूमिका अहम रही है। अब जब तेजस्वी और तेज प्रताप आमने-सामने दिख रहे हैं, तो 2025 का यह चुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि परिवार की साख और भविष्य की राजनीति की लड़ाई बन चुका है।