पटना

Bihar Chunav 2025: ‘छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह’, चुनावी तारीखों के ऐलान पर लालू यादव का वार

Bihar Chunav 2025: बिहार में सियासी पारा हाई है, नेताओं और पार्टियों के बीच बयानबाजी का दौड़ चालू है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से एनडीए पर तंज कसा है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

Lalu Prasad Yadav

Lalu Prasad Yadav को बड़ा झटका लगा है। ANI

Bihar Chunav 2025: बिहार में अब चुनावी दंगल की घंटी बज चुकी है। 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को फैसला होगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन उससे पहले पक्ष-विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौड़ शुरू हो गया है। अब जब बयानों के तीर चल रहे हैं तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने ऐसा बयान दे मारा जिसने बिहार की राजनीति में बिजली गिरा दी और राजद को एक नया नारा दे दिया।

लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'छह और ग्यारह, NDA नौ-दो-ग्यारह।' सिर्फ 7 शब्दों का यह पोस्ट अब चुनावी नारा बन गया है। सोशल मीडिया पर यह लाइन आग की तरह फैल रही है और आरजेडी कार्यकर्ता इसे (14 नवंबर) 'NDA की विदाई का दिन' बताने में जुट गए हैं।

लालू यादव का देसी तंज बना चुनावी हथियार

लालू यादव हमेशा से अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। सीधी बात, चुटीला व्यंग्य और जनता की भाषा में राजनीति करना उनका स्टाइल रहा है। अब उनका “छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह” वाला तंज भी कुछ ऐसा ही है। लालू यादव अपने इस पोस्ट के जरिए कहना चाह रहे हैं कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस पोस्ट को चुनावी नारा बना लिया है। पार्टी के नारे में अब यह लाइन गूंज रही है, 'छह और ग्यारह, NDA नौ-दो-ग्यारह'।

लालू का सोशल मीडिया गेम

लालू यादव ने पिछले कुछ महीनों में कई बार एनडीए सरकार पर व्यंग्य कसते हुए पोस्ट किए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा था, '20 सालों से बिहार पर झूठी सरकार का राज है, अब जनता हिसाब मांगेगी।' एक और पोस्ट में उन्होंने कहा था, 'किसानों को रुलाने वाली सत्ता अब खुद रोएगी।' अब उनका नया पोस्ट 'छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह' न सिर्फ एक बयान है, बल्कि बिहार चुनाव की सोशल मीडिया थीम बन गया है।

लोगों कि प्रतिक्रिया

लालू यादव के इस पोस्ट पर लोगों कि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। उनके समर्थक तो इस नारे से खुश हैं। लेकिन उनके विरोधी उनके पोस्ट पर उनके ही स्टाइल में कमेन्ट कर रहे हैं। जैसे कि यूजर लिख रहे हैं, 'छह और ग्यारह RJD नौ मौर चारा!' , 'छह और ग्यारह कौन खा गया चारा?' , 'तीन और सात, लालू जी का घात, गाय बोली – मेरा चारा कौन खात!' , 'समोसे में आलू तो रहेगा लेकिन , बिहार में लालू नहीं रहेगा' , '14 तारीख का दिन होगा, चारा चोरों को जेल होगा।'

