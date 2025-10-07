Bihar Chunav 2025: ‘छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह’, चुनावी तारीखों के ऐलान पर लालू यादव का वार

लालू यादव हमेशा से अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। सीधी बात, चुटीला व्यंग्य और जनता की भाषा में राजनीति करना उनका स्टाइल रहा है। अब उनका “छह और ग्यारह NDA नौ-दो-ग्यारह” वाला तंज भी कुछ ऐसा ही है। लालू यादव अपने इस पोस्ट के जरिए कहना चाह रहे हैं कि 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगा। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इस पोस्ट को चुनावी नारा बना लिया है। पार्टी के नारे में अब यह लाइन गूंज रही है, 'छह और ग्यारह, NDA नौ-दो-ग्यारह'।