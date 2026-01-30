वर्दी में ठुमके! थाने में सबके सामने थानेदार ने पत्नी संग किए डांस, लाइन हाजिर, हाई लेवल जांच शुरू

Jharkhand News पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थानेदार सोनू कुमार चौधरी अपनी पत्नी के साथ थाना परिसर में वर्दी पहनकर रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रील के वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पलामू एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार (26 जनवरी) का है।