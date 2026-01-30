वर्दी में ठुमके! थाने में सबके सामने थानेदार ने पत्नी संग किए डांस, लाइन हाजिर, हाई लेवल जांच शुरू

वर्दी में ठुमके
Jharkhand News पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थानेदार सोनू कुमार चौधरी अपनी पत्नी के साथ थाना परिसर में वर्दी पहनकर रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रील के वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पलामू एसपी ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार (26 जनवरी) का है।
वीडियो वायरल होने के बाद पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही डीआईजी (पलामू रेंज) किशोर कौशल के निर्देश पर हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया।
वायरल हो रहे रील में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी वर्दी में अपनी पत्नी के संग डांस करते दिख रहे हैं। वे अपनी टोपी को पत्नी को भी पहनते हुए नजर आए थे।इसके बाद यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पूरे मामले में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब (आईपीएस) के नेतृत्व में जांच हुई। जांच रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर सोनू चौधरी के खिलाफ तत्काल उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगे भी कार्रवाई हो सकती है।
हुसैनाबाद के इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पिछले कुछ महीनों से यहां पर तैनात हैं। इससे पहले सोनू चौधरी पलामू के चैनपुर थानेदार के पद पर थे। सोनू चौधरी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। वर्ष 2024 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने थे। पलामू का हुसैनाबाद क्षेत्र बिहार सीमा से सटा है। सोन नदी के किनारे स्थित यह क्षेत्र नक्सल व अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए अक्सर चर्चा में रहता है।
