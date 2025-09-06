Patrika LogoSwitch to English

Crime News: गर्लफ्रेंड की जरूरतों के लिए पटना में झपटा मारा करता था संतोष, एक नहीं तीन लड़िकयों से करता है प्यार

Crime News  संतोष पर एसके पुरी थाना सहित कई थानों में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। सचिवालय इलाके में चेन झपटमारी करने के आरोप में वह पहले जेल भी जा चुका है।

Rajesh Kumar Ojha

Sep 06, 2025

वो मेरी गर्लफ्रेंड है… आपस में भिड़े हिन्दू और मुस्लिम, धारदार चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, फिर… जानकर रह जाएंगे दंग

Crime News: पटना पुलिस ने राजधानी पटना के दवा दुकानदार से चेन झपटने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मूल रूप से मसौढ़ी निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। संतोष ने पुलिस को बताया कि अपनी 3 गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करने के लिए मैं यह सब कुछ किया करता था। पुलिस ने संतोष को एसके पुरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार की है।

गर्लफ्रेंड की जरूरतों के लिए करता था ये काम

संतोष पर एसके पुरी थाना सहित कई थानों में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। सचिवालय इलाके में चेन झपटमारी करने के आरोप में वह पहले जेल भी जा चुका है। थानेदार प्रभात कुमार के अनुसार पुलिस अब आरोपी के साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसके पुरी थाने के शिवपुरी मोड़ के पास पटना पुलिस ने संतोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। संतोष अपने साथी के साथ दवा कारोबारी की चेन झपट ली थी।

सीसीटीवी से खुला राज

इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तस्वीर निकाली। उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी की पहचान गोला रोड निवासी संतोष कुमार के रूप की। पुलिस ने गुरुवार की रात आरोपी को उसके कमरे से धर दबोचा। हालांकि उसके साथी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

पुलिस कर रही छापेमारी

पुलिस से पूछताछ में संतोष ने बताया कि आरोपी की तीन-तीन प्रेमिका है। वह उन पर खर्च करने के लिए चेन झपटमारी किया करता था। संतोष पूर्व में कंकड़बाग, पत्रकार नगर, बुद्धा कॉलोनी, सचिवालय और कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन झपटमारी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है।

