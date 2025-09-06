Crime News: गर्लफ्रेंड की जरूरतों के लिए पटना में झपटा मारा करता था संतोष, एक नहीं तीन लड़िकयों से करता है प्यार

Crime News: पटना पुलिस ने राजधानी पटना के दवा दुकानदार से चेन झपटने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मूल रूप से मसौढ़ी निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। संतोष ने पुलिस को बताया कि अपनी 3 गर्लफ्रेंड पर पैसा खर्च करने के लिए मैं यह सब कुछ किया करता था। पुलिस ने संतोष को एसके पुरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार की है।
संतोष पर एसके पुरी थाना सहित कई थानों में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। सचिवालय इलाके में चेन झपटमारी करने के आरोप में वह पहले जेल भी जा चुका है। थानेदार प्रभात कुमार के अनुसार पुलिस अब आरोपी के साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसके पुरी थाने के शिवपुरी मोड़ के पास पटना पुलिस ने संतोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। संतोष अपने साथी के साथ दवा कारोबारी की चेन झपट ली थी।
इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तस्वीर निकाली। उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी की पहचान गोला रोड निवासी संतोष कुमार के रूप की। पुलिस ने गुरुवार की रात आरोपी को उसके कमरे से धर दबोचा। हालांकि उसके साथी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
पुलिस से पूछताछ में संतोष ने बताया कि आरोपी की तीन-तीन प्रेमिका है। वह उन पर खर्च करने के लिए चेन झपटमारी किया करता था। संतोष पूर्व में कंकड़बाग, पत्रकार नगर, बुद्धा कॉलोनी, सचिवालय और कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन झपटमारी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है।