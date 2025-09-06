Crime News: गर्लफ्रेंड की जरूरतों के लिए पटना में झपटा मारा करता था संतोष, एक नहीं तीन लड़िकयों से करता है प्यार

संतोष पर एसके पुरी थाना सहित कई थानों में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। सचिवालय इलाके में चेन झपटमारी करने के आरोप में वह पहले जेल भी जा चुका है। थानेदार प्रभात कुमार के अनुसार पुलिस अब आरोपी के साथी की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसके पुरी थाने के शिवपुरी मोड़ के पास पटना पुलिस ने संतोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। संतोष अपने साथी के साथ दवा कारोबारी की चेन झपट ली थी।