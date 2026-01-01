1 जनवरी 2026,

पटना

साहब! पुलिस ने पैसे छीन लिए… पटना जंक्शन पर चेकिंग के बहाने कारोबारी के साथ 22.50 लाख की लूट, वर्दी पहनकर आए थे बदमाश

Patna Crime News जीआरपी पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटी गई रकम में से साढ़े 9 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं ।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 01, 2026

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)

पटना जंक्शन पर अपराधियों ने सोना कारोबारी से 22.50 लाख लूट लिए और पुलिस वर्दी में फरार हो गए । घटना 29 दिसंबर की है, लेकिन मामला अब खुला है। सोना कारोबारी धीरज कुमार ने जीआरपी थाने में FIR दर्ज कराई। जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते 24 घंटे में दो अपराधियों को पकड़ लिया और साढ़े 9 लाख बरामद कर लिए। गिरफ्तार बदमाश खुसरूपुर के दीपक कुमार झा और बिहारशरीफ के राजा कुमार हैं ।

पुलिस की वर्दी में थे अपराधी

आभूषण कारोबारी धीरज ने जीआरपी थाने में बताया कि उन्होंने अपने साले दीपक कुमार (25) को वैशाली से पटना के बाकरगंज में राज टंच के मालिक संतोष देवकर के पास चांदी के गहने देने भेजा था। गहने देने के बाद दीपक 22.50 लाख रुपये लेकर लौट रहे थे। पटना जंक्शन पर वर्दी में एक पुलिसकर्मी आया और उनका बैग चेक करने के बहाने प्लेटफॉर्म 1, फिर 6 और 7 पर ले गया। वहां एक और बदमाश था, उन्होंने डरा-धमका कर 22.50 लाख छीन लिए । पुलिस ने 24 घंटे में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और साढ़े 9 लाख बरामद कर लिए। बदमाश पहले जंक्शन पर पानी बेचते थे ।

सीसीटीसी फुटेज से अपराधी तक पहुंची पुलिस

जीआरपी पुलिस के अनुसार मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने सीसीटीसी फुटेज खंगाले के बाद घटना में संलिप्त दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई रकम में से साढ़े नौ लाख रुपये भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस इस घटना में शामिल तीसरे अपराधीऔर शेष रकम की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

01 Jan 2026 10:46 am

Published on:

01 Jan 2026 09:49 am

साहब! पुलिस ने पैसे छीन लिए… पटना जंक्शन पर चेकिंग के बहाने कारोबारी के साथ 22.50 लाख की लूट, वर्दी पहनकर आए थे बदमाश

