साहब! पुलिस ने पैसे छीन लिए… पटना जंक्शन पर चेकिंग के बहाने कारोबारी के साथ 22.50 लाख की लूट, वर्दी पहनकर आए थे बदमाश

आभूषण कारोबारी धीरज ने जीआरपी थाने में बताया कि उन्होंने अपने साले दीपक कुमार (25) को वैशाली से पटना के बाकरगंज में राज टंच के मालिक संतोष देवकर के पास चांदी के गहने देने भेजा था। गहने देने के बाद दीपक 22.50 लाख रुपये लेकर लौट रहे थे। पटना जंक्शन पर वर्दी में एक पुलिसकर्मी आया और उनका बैग चेक करने के बहाने प्लेटफॉर्म 1, फिर 6 और 7 पर ले गया। वहां एक और बदमाश था, उन्होंने डरा-धमका कर 22.50 लाख छीन लिए । पुलिस ने 24 घंटे में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और साढ़े 9 लाख बरामद कर लिए। बदमाश पहले जंक्शन पर पानी बेचते थे ।