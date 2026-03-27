पटना: बच्चों के विवाद में दो गुटों में झड़प, फायरिंग और पत्थरबाजी कई लोग जख्मी

दोनों पक्षों के बीच हुई ईंट-पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, करीब आधे घंटे तक दोनों ओर से लगातार पथराव और गोलीबारी होती रही। पत्थर और ईंट लगने से महिला-पुरुष समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कई लोगों के सिर फूट गए, जबकि अन्य के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में गहरी चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।