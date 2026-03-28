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Bihar Board 10th Result Date: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज नहीं आ रहा, जानें अब कब आयेगा रिजल्ट?, इस तरह कर सकते हैं चेक

Bihar Board 10th Result Date: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक रिजल्ट जारी करने की तैयारियां अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं। सूत्रों के अनुसार, 31 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Mar 28, 2026

Bihar Board 10th Result 2026

सांकेतिक तस्वीर

Bihar Board 10th Result Date बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से 31 मार्च तक क्लास 10 बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जायेंगे। नतीजे जारी होने के बाद, क्लास 10 BSEB के नतीजे results.biharboardonline.com और matricbiharboard.com पर उपलब्ध होंगे। इसकी घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की जाएगी, जिसके बाद ऑनलाइन अपना रिजल्ट दे सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मैट्रिक के टॉपर्स का इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।

31 मार्च को जारी होगा रिजल्ट

मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में पूरे राज्य से करीब 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके लिए 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य 2 से 13 मार्च के बीच पूरा किया गया। पिछले वर्ष मैट्रिक का रिजल्ट 29 मार्च को रिजल्ट घोषित किया गया था। रिजल्ट 31 मार्च को ही जारी किया गया था। लेकिन, इस वर्ष 29 मार्च रविवार है। इसकी वजह से 30 मार्च को संभवत: रिजल्ट घोषित किया जायेगा और 31 मार्च को जारी किया जायेगा।

ऑनलाइन कैसे चेक करें रिजल्ट

बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके आप अपना नतीजा देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्लास 10 के रोल नंबर और रोल कोड की ज़रूरत होगी। अपना एडमिट कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि रोल नंबर और रोल कोड उस पर ही छपे होते हैं। इन लॉग इन जानकारियों के बिना, आप ऑनलाइन नतीजा नहीं देख पाएंगे। छात्र IE Education पोर्टल पर भी BSEB क्लास 10 मैट्रिक के नतीजे देख सकते हैं।

10वीं की परीक्षा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?

क्लास 10वीं की परीक्षा पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर और कुल मिलाकर 150 नंबर चाहिए। आप अगर किसी एक विषय में भी फेल हो जाते हैं, तो आपको पूरी परीक्षा में सफल घोषित नहीं किया जाएगा।

 फेल होने पर क्या है विकल्प

जो छात्र एक या ज़्यादा विषयों में पास होने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं ला पाते हैं, उनके पास कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षाएं शायद अप्रैल 2026 में होंगी, जबकि थ्योरी परीक्षाएं मई 2026 में होंगी।

ऑनलाइन मार्कशीट

BSEB क्लास 10 मैट्रिक का ऑनलाइन नतीजा सिर्फ़ एक प्रोविज़नल (अस्थायी) नतीजा है। नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों को अपने-अपने स्कूलों से अपनी असली मार्कशीट लेनी होगी। प्रोविजनल रिजल्ट पर सभी डिटेल्स नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि और मार्क्स हमेशा दोबारा चेक करें, ताकि कोई गलती न रह जाए।

टॉपर्स की लिस्ट भी साथ जारी होंगे

बिहार बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रिजल्ट घोषित करेगा, जिसमें कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स की लिस्ट और दूसरे ज़रूरी आँकड़े बताए जाएँगे। BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर शायद बिहार बोर्ड का क्लास 10 मैट्रिक रिजल्ट घोषित करेंगे। बोर्ड टॉपर्स के नाम, उनके स्कूलों के नाम और उनके ज़िलों के नाम बताएगा।

रिजल्ट के री-इवैल्यूएशन या री-चेकिंग

जो स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक (क्लास 10) 2026 के रिजल्ट से खुश नहीं हैं, वे स्क्रूटनी प्रोसेस चुन सकते हैं; इसके ज़रिए वे अपनी आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्रूटनी प्रोसेस का नोटिस जारी होने के बाद, वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

matricbiharboard.com

results.biharboardonline.com

secondary.biharboardonline.com

results.biharboardonline.com/sec25/

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Updated on:

28 Mar 2026 03:36 pm

Published on:

28 Mar 2026 03:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Board 10th Result Date: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज नहीं आ रहा, जानें अब कब आयेगा रिजल्ट?, इस तरह कर सकते हैं चेक

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