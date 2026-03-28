Bihar Board 10th Result Date: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज नहीं आ रहा, जानें अब कब आयेगा रिजल्ट?, इस तरह कर सकते हैं चेक

Bihar Board 10th Result Date बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से 31 मार्च तक क्लास 10 बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जायेंगे। नतीजे जारी होने के बाद, क्लास 10 BSEB के नतीजे results.biharboardonline.com और matricbiharboard.com पर उपलब्ध होंगे। इसकी घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की जाएगी, जिसके बाद ऑनलाइन अपना रिजल्ट दे सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मैट्रिक के टॉपर्स का इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं।