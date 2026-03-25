BSEB 12th Topper Result 2026: पटना-नालंदा का दबदबा टूटा, अब छोटे शहरों के छात्र बन रहे टॉपर

BSEB 12th Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने सोमवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस बार भी वह ट्रेंड बरकरार रहा, जिसमें छोटे शहरों के ज्यादा छात्र टॉप 100 में अपनी जगह बना रहे हैं। इस ट्रेंड का नेतृत्व छोटे शहर से आने वाले आदित्य प्रकाश अमन कर रहे हैं, जिन्होंने 96.2% अंक हासिल कर साइंस स्ट्रीम में स्टेट टॉपर का खिताब जीता। पिछले कई वर्षों तक पटना और नालंदा जैसे जिलों का रैंक लिस्ट पर दबदबा रहा था, लेकिन अब अन्य जिलों के छात्र भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। 2016 से 2018 के बीच बिहार के 38 जिलों में से केवल छह जिलों के छात्र ही टॉप 100 में जगह बना पाते थे। हालांकि, हाल के वर्षों में यह संख्या लगातार बढ़ी है और इस साल टॉप 100 में 17 जिलों के छात्र शामिल हुए हैं।