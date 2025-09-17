Patrika LogoSwitch to English

पटना

PM मोदी की मां से जुड़े AI वीडियो पर पटना हाईकोर्ट की फटकार, सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन पर बने डीपफेक वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सूचना मंत्रालय को सख्त निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 17, 2025

पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से जुड़ी डीपफेक वीडियो की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे मेटा, गूगल, X और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वीडियो को तुरंत हटाएं और इसकी सामग्री का प्रचार-प्रसार रोका जाए। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस भेजा है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार की भ्रामक और अपमानजनक सामग्री का प्रसार रोका जाए। अदालत ने माना कि इस वीडियो का उद्देश्य प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत और संवैधानिक छवि को नुकसान पहुँचाना है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है।

11 सितंबर को जारी हुआ था वीडियो

यह वीडियो 11 सितंबर को सोशल मीडिया पर जारी हुआ था, जिसकी अवधि मात्र 36 सेकंड थी। इसके बाद 14 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि यह वीडियो राहुल गांधी के इशारे पर तैयार कर फैलाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि पीएम मोदी सो रहे हैं, तभी उनकी मां हीराबेन उनके पास आती हैं और उन्हें राजनीति पर कटाक्ष करते हुए डांटती हैं। वीडियो में कहा गया, “अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोट बंदी की लंबी लाइन में खड़ा किया, अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो।”

भाजपा का कांग्रेस पर आरोप

बीजेपी नेताओं ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, जिसे डीपफेक तकनीक का उपयोग कर तैयार किया गया। उनका आरोप है कि कांग्रेस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके अपना रही है। यह मामला पिछले महीने दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी सुर्खियों में आया था, जब पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उन्हें राजनीति में घसीटा गया, जो बेहद दुखद है।

high court

PM Narendra Modi

Updated on:

17 Sept 2025 01:22 pm

Published on:

17 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Bihar / Patna / PM मोदी की मां से जुड़े AI वीडियो पर पटना हाईकोर्ट की फटकार, सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का दिया आदेश

