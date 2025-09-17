PM मोदी की मां से जुड़े AI वीडियो पर पटना हाईकोर्ट की फटकार, सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का दिया आदेश

बीजेपी नेताओं ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से फर्जी वीडियो है, जिसे डीपफेक तकनीक का उपयोग कर तैयार किया गया। उनका आरोप है कि कांग्रेस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके अपना रही है। यह मामला पिछले महीने दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी सुर्खियों में आया था, जब पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उन्हें राजनीति में घसीटा गया, जो बेहद दुखद है।