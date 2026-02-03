पटना हाई कोर्ट ने नर्सिंग होम की लापरवाही पर लगाई फटकार, कहा- सपने दिखाकर स्ट्रेचर पर बेजान लाश सौंप देते हैं

आदेश में आगे कहा गया कि, हालांकि, सच्चाई यह है कि वहाँ बुनियादी ज़रूरतें/उपकरण भी नहीं हैं, विशेषज्ञ/डॉक्टर की मौजूदगी की तो बात ही छोड़ दें, और नतीजा यह होता है कि डिलीवरी के बाद, बच्चे के साथ, माता-पिता उस जवान महिला की बेजान लाश को स्ट्रेचर पर रखकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता एक नर्स के तौर पर काम कर रही है, ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर ने किया था, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस आधार पर उसे अग्रिम ज़मानत का लाभ दिया जा सकता है। बशर्ते वह नवजात बच्चे को 1 लाख रुपये का भुगतान करे। यह रकम बच्चे के नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट के रूप में सभी डिटेल्स के साथ जमा की जाएगी, जिसे वह बच्चा सोलह साल की उम्र पूरी करने के बाद ही अपनी पढ़ाई के लिए कैश करवा पाएगा।