तेज प्रताप का यू-टर्न! बोले– ‘लालू का राज खत्म’, PM मोदी को दिए 10 में 10 नंबर, क्या बदल रहा है सियासी मूड?

तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर जयचंद की चर्चा कर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पांच-छह जयचंद आरजेडी को डूबा रहे हैं। वे लोग कब पार्टी से बाहर जायेंगे इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो तेजस्वी यादव ही देंगे। पॉडकास्ट में तेज प्रताप यादव परिवार से जुड़े सवाल पर कई बार भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा, बड़े भाई का किरदार जितना निभाना था, निभा चुके। अब हम सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। आगे क्या करना है या नहीं करना है, यह फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। रोहिणी आचार्या से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि दीदी के साथ गलत हुआ है।