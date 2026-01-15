15 जनवरी 2026,

गुरुवार

पटना

Bihar Politics: तेजस्वी के पास विपक्ष की कमान, मुझे जो मिलेगा स्वीकार… राजनीतिक भविष्य को लेकर तेज प्रताप का बड़ा बयान

 BJP बिहार के ऊपरी सदन में MLC के तौर पर आपको नॉमिनेट करेगी, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तेज प्रताप ने इसपर कहा कि हर कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। मैं इससे अलग नहीं हूं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 15, 2026

तेजप्रताप यादव। फोटो-पत्रिका

Bihar Politics: जनशक्ति जनता दल (JJD) प्रमुख तेज प्रताप यादव पत्रकारों के एक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो ज़िम्मेदारी दी जायेगी उसे स्वीकार करेंगे। बुधवार को पटना में मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर आयोजित दही चूड़ा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि तेज प्रताप यादव BJP में शामिल हो सकते हैं।

लालू प्रसाद ने पार्टी से निकाल दिया था

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने पिछले साल मई में ही तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से निकाल दिया था। आरजेडी से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया और वे उसके ही सिम्बल पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के तर्ज पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन कर काफी चर्चा में रहे।

दही-चूड़ा भोज में शामिल हुए कई नेता

तेज प्रताप के सरकारी आवास पर आयोजित दही-चूड़ा भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हाऔर अशोक चौधरी के साथ साथ उनके पिता लालू प्रसाद भी मौजूद थे। हालांकि लालू की कार्यक्रम में मौजूदगी हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन उनके भाई तेजस्वी प्रसाद यादव,जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) भी हैं, ने आमंत्रित होने के बावजूद इसमें शामिल न होने का फैसला किया।

त्योहारों के मौकों पर परिवार को एक साथ रहना चाहिए

हालांकि लालू ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी मौजूदगी ने ही हलचल मचा दी। कई लोग उनकी उपस्थिति को अपने अलग हुए बड़े बेटे के साथ "समझौते" की कोशिश के तौर पर देख रहे थे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद के तेज प्रताप के भोज में शामिल होने पर कहा कि वे (लालू और तेज प्रताप) एक परिवार हैं। उन्हें त्योहारों के मौकों पर एक साथ रहना चाहिए।

फोटो वायरल होने पर लालू ने लिया था एक्शन

सोशल मीडिया पोस्ट में, 2018 से पूर्व बिहार सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से शादीशुदा होने के बावजूद एक महिला के साथ 12 साल के रिश्ते का खुलासा होने के बाद लालू प्रसाद ने पिछले वर्ष में मई में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन लालू ने उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और उनके "गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार जो परिवार के मूल्यों और परंपराओं के अनुसार नहीं था" के लिए उनसे पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिए। इसके बाद तेज प्रताप ने पिछले सितंबर में, बिहार चुनावों से दो महीने पहले, अपनी खुद की पार्टी JJD बनाई।

जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे स्वीकार करूंगा

पूर्व मंत्री और दो बार के विधायक, तेज प्रताप ने चुनाव में JJD उम्मीदवार के तौर पर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के उम्मीदवार से वे चुनाव हार गए। लेकिन बुधवार को, तेज प्रताप ने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में अटकलों को हवा दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या BJP उन्हें बिहार के ऊपरी सदन में MLC के तौर पर नॉमिनेट करेगी, तो उन्होंने कहा, हर कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पिता भी कहते थे कि उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का था। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तेजस्वी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी गई है।

जयचंद का नाम लेकर कसा तंज

हालांकि तेज प्रताप ने पहले RJD को "जयचंदों (गद्दारों)" की पार्टी कहा था और JJD को अपने पिता की "असली पार्टी" बताया था, सूत्रों ने कहा कि वह "अपने विकल्प तलाश रहे हैं", जिसमें BJP में शामिल होना और राज्य की राजनीति में "बने रहने" के लिए MLC बनना शामिल है। उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक उनसे गर्मजोशी से पेश नहीं आए हैं।

समय आने पर पता चल जायेगा

मंगलवार को तेज प्रताप यादव बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा के दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या उनका NDA में शामिल होने का इरादा है, तो तेज प्रताप ने कहा, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक भावना एक ही है। बाकी चीजों के बारे में आपको समय आने पर पता चल जाएगा।

खबर शेयर करें:

