Bihar Politics: तेजस्वी के पास विपक्ष की कमान, मुझे जो मिलेगा स्वीकार… राजनीतिक भविष्य को लेकर तेज प्रताप का बड़ा बयान

पूर्व मंत्री और दो बार के विधायक, तेज प्रताप ने चुनाव में JJD उम्मीदवार के तौर पर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के उम्मीदवार से वे चुनाव हार गए। लेकिन बुधवार को, तेज प्रताप ने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में अटकलों को हवा दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या BJP उन्हें बिहार के ऊपरी सदन में MLC के तौर पर नॉमिनेट करेगी, तो उन्होंने कहा, हर कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। मेरे पिता भी कहते थे कि उनका सपना प्रधानमंत्री बनने का था। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तेजस्वी को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी गई है।