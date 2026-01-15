15 जनवरी 2026,

पटना

Makar Sankranti 2026: चिराग पासवान और चेतन आनंद आज देंगे दही -चूड़ा भोज, पहुंचेंगे CM समेत NDA के तमाम नेता

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान और जदयू विधायक चेतन आनंद की ओर से आज चूड़ा-दही के भोज का आयोजन किया गया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 15, 2026

CM नीतीश कुमार और चिराग पासवान (Photo X Account @pasavana6741)

Makar Sankranti 2026:मकर संक्रांति पर लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान और जदयू विधायक और बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की ओर से आज (गुरुवार) चूड़ा-दही के भोज का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद चेतन आनंद की ओर से यह पहला भोज होगा जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे।

सीएम होंगे शामिल

चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन के रिहाई में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही थी। चेतन आनंद ने इसकी वजह से ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के मौके पर आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का साथ दिया था। इसके बाद से चेतन आनंद की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी काफी बढ़ गई थी।

चिराग पासवान की भोज में शामिल होंगे एनडीए नेता

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मकर संक्रांति के मौके पर आज अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज दे रहे हैं। इस भोज में चिराग पासवान के अलावा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायक और सांसद भी शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद चिराग पासवान का यह पहला भोज है। यह आयोजन उनके आवास पीर शहीद मार्ग-1 व्हीलर मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में होगा। इस दही-चूड़ा भोज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश सहित एनडीए के तमाम नेता को निमंत्रण दिया गया है।

Up news, rahul gandhi

