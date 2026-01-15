Makar Sankranti 2026: चिराग पासवान और चेतन आनंद आज देंगे दही -चूड़ा भोज, पहुंचेंगे CM समेत NDA के तमाम नेता

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मकर संक्रांति के मौके पर आज अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज दे रहे हैं। इस भोज में चिराग पासवान के अलावा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायक और सांसद भी शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद चिराग पासवान का यह पहला भोज है। यह आयोजन उनके आवास पीर शहीद मार्ग-1 व्हीलर मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में होगा। इस दही-चूड़ा भोज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश सहित एनडीए के तमाम नेता को निमंत्रण दिया गया है।