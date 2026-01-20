पटना हॉस्टल कांड: NEET छात्रा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कौन? दिल्ली से पटना तक विवादों से रहा है पुराना नाता

सूत्रों का कहना है कि छात्रा का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर अनिल कुमार सांडिल्य का इससे पहले भी दिल्ली के आरएलएम अस्पताल में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद उन्होंने दिल्ली का आरएलएम अस्पताल छोड़कर पटना के पीएमसीएच अस्पताल को ज्वाइन कर लिया था। पीएमसीएच में डॉ अनिल कुमार सांडिल्य का विवाद होने पर ये पीएमसीएच छोड़कर मधेपुरा चले गए थे। लेकिन, ये फिर पीएमसीएच वापस लौट आए। एसआईटी के अनुसार डॉ अनिल कुमार सांडिल्य की ओर से दिए गए अधिकांश पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट विवादित होते हैं। डॉ अनिल कुमार सांडिल्य ने इससे पहले पटना के बहादुरपुर थाना कांड संख्या 377/2 दिनांक 09/09/24 103/3(5) BNS में भी विवादित पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दिया गया था। लेकिन, जब एफएसएल रिपोर्ट आया तो ये अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए टिप्पणी से पलट गए थे।