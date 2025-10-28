Patna Metro: पटना मेट्रो से 18 दिन में 68,554 यात्रियों ने किया सफर, जानिए हर रोज कितने लोग कर रहे यात्रा

Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू हुए अभी दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इसका असर साफ दिखने लगा है। 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच 18 दिनों में कुल 68,554 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है। लोग अब इसे अपनी रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। इन 18 दिनों में सबसे ज्यादा 10,778 यात्रियों ने 12 अक्टूबर को मेट्रो में सफ़र किया, जबकि सबसे कम भीड़ दिवाली वाले दिन (20 अक्टूबर) देखी गई, जब सिर्फ़ 1,375 लोगों ने सफर किया। औसतन हर रोज लगभग 7,000 यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं,