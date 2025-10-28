Patrika LogoSwitch to English

Patna Metro: पटना मेट्रो से 18 दिन में 68,554 यात्रियों ने किया सफर, जानिए हर रोज कितने लोग कर रहे यात्रा

Patna Metro: पटना मेट्रो के चालू होने के शुरुआती 18 दिनों में 68,554 यात्रियों ने सफर किया है। उद्घाटन के बाद पटना मेट्रो में प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं। हालांकि, त्योहारों और छुट्टियों के कारण दैनिक यात्री संख्या में बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया है।

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 28, 2025

patna metro

patna metro (photo- patrika)

Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू हुए अभी दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इसका असर साफ दिखने लगा है। 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच 18 दिनों में कुल 68,554 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है। लोग अब इसे अपनी रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। इन 18 दिनों में सबसे ज्यादा 10,778 यात्रियों ने 12 अक्टूबर को मेट्रो में सफ़र किया, जबकि सबसे कम भीड़ दिवाली वाले दिन (20 अक्टूबर) देखी गई, जब सिर्फ़ 1,375 लोगों ने सफर किया। औसतन हर रोज लगभग 7,000 यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं,

कब कितने लोग चढ़े पटना मेट्रो में

पटना मेट्रो के पहले दिन यानी 6 अक्टूबर को लगभग 5,000 यात्रियों ने यात्रा की थी, और अब यह संख्या औसतन 7,000-8,000 प्रतिदिन पहुंच चुकी है।

तारीखयात्रियों की संख्या
6 अक्टूबर5,000
7 अक्टूबर6,500
8 अक्टूबर7,000
9 अक्टूबर7,200
10 अक्टूबर7,500
11 अक्टूबर8,000
12 अक्टूबर10,778 (सबसे ज़्यादा)
13 अक्टूबर8,500
14 अक्टूबर7,900
15 अक्टूबर7,300
16 अक्टूबर7,000
17 अक्टूबर6,500
18 अक्टूबर5,800
19 अक्टूबर4,500
20 अक्टूबर (दीपावली)1,375 (सबसे कम)
21 अक्टूबर5,500
22 अक्टूबर6,500
23 अक्टूबर7,000

फिलहाल तीन स्टेशन पर सेवा शुरू

पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 6 अक्टूबर को हुआ, जिसमें भूतनाथ स्टेशन से न्यू आईएसबीटी तक 3.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक शामिल है। वर्तमान में, इस रूट पर तीन स्टेशन भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी चालू हैं। बाकी दो स्टेशनों, मलाही पकड़ी और खेमनीचक पर काम अंतिम चरण में है। निर्माण के बाद सुरक्षा निरीक्षण और परीक्षण पूरा होने के बाद, ये दोनों स्टेशन भी चालू हो जाएंगे।

तेजी से चल रहा है दूसरा फेज का काम

दूसरे चरण के तहत राजेंद्र नगर, मोइन-उल-हक स्टेडियम, साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस काम की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और L&T को दी गई है। फिलहाल सुरंग निर्माण, डिपो इलेक्ट्रिफिकेशन और भूमिगत ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर निर्माण इसी रफ्तार से चलता रहा, तो दूसरा चरण 2026 की दूसरी छमाही में उद्घाटन के लिए तैयार हो सकता है।

