Patna Metro: पटना मेट्रो से 18 दिन में 68,554 यात्रियों ने किया सफर, जानिए हर रोज कितने लोग कर रहे यात्रा

Patna Metro: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो सेवा शुरू हुए अभी दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इसका असर साफ दिखने लगा है। 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच 18 दिनों में कुल 68,554 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया है। लोग अब इसे अपनी रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। इन 18 दिनों में सबसे ज्यादा 10,778 यात्रियों ने 12 अक्टूबर को मेट्रो में सफ़र किया, जबकि सबसे कम भीड़ दिवाली वाले दिन (20 अक्टूबर) देखी गई, जब सिर्फ़ 1,375 लोगों ने सफर किया। औसतन हर रोज लगभग 7,000 यात्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं,
पटना मेट्रो के पहले दिन यानी 6 अक्टूबर को लगभग 5,000 यात्रियों ने यात्रा की थी, और अब यह संख्या औसतन 7,000-8,000 प्रतिदिन पहुंच चुकी है।
|तारीख
|यात्रियों की संख्या
|6 अक्टूबर
|5,000
|7 अक्टूबर
|6,500
|8 अक्टूबर
|7,000
|9 अक्टूबर
|7,200
|10 अक्टूबर
|7,500
|11 अक्टूबर
|8,000
|12 अक्टूबर
|10,778 (सबसे ज़्यादा)
|13 अक्टूबर
|8,500
|14 अक्टूबर
|7,900
|15 अक्टूबर
|7,300
|16 अक्टूबर
|7,000
|17 अक्टूबर
|6,500
|18 अक्टूबर
|5,800
|19 अक्टूबर
|4,500
|20 अक्टूबर (दीपावली)
|1,375 (सबसे कम)
|21 अक्टूबर
|5,500
|22 अक्टूबर
|6,500
|23 अक्टूबर
|7,000
पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन 6 अक्टूबर को हुआ, जिसमें भूतनाथ स्टेशन से न्यू आईएसबीटी तक 3.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक शामिल है। वर्तमान में, इस रूट पर तीन स्टेशन भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईएसबीटी चालू हैं। बाकी दो स्टेशनों, मलाही पकड़ी और खेमनीचक पर काम अंतिम चरण में है। निर्माण के बाद सुरक्षा निरीक्षण और परीक्षण पूरा होने के बाद, ये दोनों स्टेशन भी चालू हो जाएंगे।
दूसरे चरण के तहत राजेंद्र नगर, मोइन-उल-हक स्टेडियम, साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, गांधी मैदान और आकाशवाणी में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस काम की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और L&T को दी गई है। फिलहाल सुरंग निर्माण, डिपो इलेक्ट्रिफिकेशन और भूमिगत ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर निर्माण इसी रफ्तार से चलता रहा, तो दूसरा चरण 2026 की दूसरी छमाही में उद्घाटन के लिए तैयार हो सकता है।
