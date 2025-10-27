‘मरने के बाद स्वर्ग भेजेंगे… जीने के लिए कुछ नहीं देंगे’ खेसारी लाल ने रवि किशन को दिया जवाब, भाजपा पर भी भड़के

छपरा के वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता द्वारा उन्हें बैल बुद्धि कहे जाने पर खेसारी लाल यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने विधायक से पूछा, “आप खुद पढ़कर समाज के लिए क्या किये हैं? छपरा ने आपको दस साल दिए इन दस सालों में आपने छपरा के लिए क्या किया। दस साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन इन दस सालों में आपने क्या किया है? ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। इससे अच्छा तो बैल बुद्धि होना ही ठीक है जो कम से कम छपरा के विकास के लिए प्रयास तो कर रहा है।”