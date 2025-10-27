‘मरने के बाद स्वर्ग भेजेंगे… जीने के लिए कुछ नहीं देंगे’ खेसारी लाल ने रवि किशन को दिया जवाब, भाजपा पर भी भड़के

खेसारी लाल यादव और रवि किशन
भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने चुनावी माहौल के बीच भाजपा सांसद रवि किशन के बयान पर करारा पलटवार किया है। छठ महापर्व के अवसर पर संबोधित करते हुए खेसारी लाल ने भाजपा पर धर्म के नाम पर वोट मांगने और लोगों को लड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह धर्म विरोधी नहीं, बल्कि वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करने की राजनीति के विरोधी हैं।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रवि किशन ने कहा था कि भाई भी अगर अधर्मी हो जाता है, तो उस पर भी तीर चलेगा। खेसारी ने इस बयान का मजाक उड़ाते हुए रवि किशन और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा।
खेसारी लाल ने तंज कसते हुए कहा, “रवि भइया के बात पर कुछ कहिए मत… वो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं हैं, मरने के लिए बनाते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने बोले थे कि गोरखपुर में मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। अब जीते जी तो कुछ देंगे नहीं, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका बहुत प्यारा होता है। जीने की व्यवस्था नहीं, जलने की व्यवस्था पक्की है।”
उन्होंने आगे कहा कि जब रवि किशन यह बात कह रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हंस रहे थे, क्योंकि “उन्हें भी पता है कि ये सब सिर्फ जोकरई चल रहा है।” खेसारी ने रवि किशन के इस दावे को हास्यास्पद बताया कि उन्होंने गोरखपुर में “स्वर्ग की सीढ़ी” बनवा दी है।
धर्म की राजनीति पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए राजद प्रत्याशी ने कहा कि वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वह धर्म के नाम पर वोट मांगने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं धार्मिक हूं, लेकिन मैं धर्म के नाम पर वोट मांगने का विरोधी हूं। मैं मंदिर बनने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं मंदिर बनने के साथ-साथ कॉलेज बनाने की भी बात करता हूं।” उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि सिर्फ मंदिर बनाकर लोगों को कितना रोज़गार मिलेगा, और भूखे पेट भजन कैसे होगा?
छपरा के वर्तमान विधायक सीएन गुप्ता द्वारा उन्हें बैल बुद्धि कहे जाने पर खेसारी लाल यादव ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने विधायक से पूछा, “आप खुद पढ़कर समाज के लिए क्या किये हैं? छपरा ने आपको दस साल दिए इन दस सालों में आपने छपरा के लिए क्या किया। दस साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन इन दस सालों में आपने क्या किया है? ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। इससे अच्छा तो बैल बुद्धि होना ही ठीक है जो कम से कम छपरा के विकास के लिए प्रयास तो कर रहा है।”
खेसारी लाल ने बताया कि छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ और समर्थकों द्वारा सेल्फी लेने की होड़ के कारण श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखकर उन्होंने छपरा के हर छठ घाट पर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच हालिया मेल-मिलाप को अच्छी चीज़ बताया और कहा कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीति दोनों अलग-अलग चीजें हैं।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग