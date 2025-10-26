खेसारी लाल यादव को सपोर्ट क्यों करूं? वो तो खुलेआम… भोजपुरी स्टार पर भड़की अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। इस बार राजनीति और सिनेमा का दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। कई भोजपुरी स्टार्स इस बार चुनावी मैदान में हैं। कोई प्रत्याशी के रूप में, तो कोई प्रचारक बनकर। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक ओर खेसारी अपने जनसमर्थन को वोट में बदलने के लिए मैदान में हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उनका खुलकर विरोध कर दिया है।
दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षरा सिंह से पूछा गया कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो बेपरवाही से कहा, “मैंने रील्स पर कुछ देखा था, लेकिन मैं छठ पूजा में व्यस्त थी, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब पटना लौटी तब पता चला कि खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे भी लड़ रहे हैं, सब इंडस्ट्री से हैं, सब आगे बढ़ें तो अच्छा है।”
लेकिन जब सवाल आया कि क्या वो खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करेंगी, तो अक्षरा सिंह का जवाब सख्त और दो-टूक था। उन्होंने कहा, “खेसारी तो खुलेआम मेरा अनादर करते हैं, तो हम कहां से उनका सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कोई मांगे और अपना समझे, तब ही तो करेंगे। जो व्यक्ति खुलेआम मेरा अनादर करता है, उसका मैं समर्थन क्यों करूंगी? हां, इंसानियत के नाते इतना जरूर कहूंगी कि वो हमारे इंडस्ट्री से हैं, आगे बढ़ें और तरक्की करें, क्योंकि अगर वो सफल होंगे, तो इंडस्ट्री का नाम ही ऊंचा होगा।”
अक्षरा सिंह ने बिना नाम लिए खेसारी पर कटाक्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, “अगर कोई महिला सम्मान की बात करता है, तो उसे सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महिला को तुच्छ बताकर दूसरी की तारीफ करें। पहले वो (खेसारी) ऐसे नहीं थे, लेकिन अब तो न जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं।”
इसी बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “बहुत अच्छी बात है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। एक महिला होकर मैं चाहती हूं कि वो आगे बढ़ें। जो भी वो कर रही हैं, अपने बलबूते पर कर रही हैं। कोई किसी की जर्नी नहीं जानता। अगर हम एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो खींचेंगे भी क्यों? मैं उनके समर्थन में हूं और चाहती हूं कि वो जीतें।”
