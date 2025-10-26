खेसारी लाल यादव को सपोर्ट क्यों करूं? वो तो खुलेआम… भोजपुरी स्टार पर भड़की अक्षरा सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। इस बार राजनीति और सिनेमा का दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। कई भोजपुरी स्टार्स इस बार चुनावी मैदान में हैं। कोई प्रत्याशी के रूप में, तो कोई प्रचारक बनकर। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक ओर खेसारी अपने जनसमर्थन को वोट में बदलने के लिए मैदान में हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने उनका खुलकर विरोध कर दिया है।