खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, किसकी पत्नी हैं ज्यादा अमीर और पढ़ी-लिखी?

अपनी अपनी पत्नियों के साथ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सुपरस्टार एवं RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भोजपुरी पावरस्टार एवं भाजपा नेता पवन सिंह के बीच का व्यक्तिगत टकराव अब उनके परिवारों तक पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार की गहमागहमी के बीच, दोनों अभिनेताओं की पत्नियां, खेसारी की पत्नी चंदा यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया और चुनावी चर्चाओं का केंद्र बन गई हैं। चंदा यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ने वाली थीं, हालांकि नामांकन न हो पाने के बाद खेसारी खुद मैदान में उतरे। वहीं, ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले तक चर्चा थी कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे।
राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव न सिर्फ उनके जीवन की साथी हैं, बल्कि चुनावी मैदान में उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई हैं। ADR रिपोर्ट के मुताबिक चंदा यादव के पास कुल 7.39 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें 90 लाख चल संपत्ति और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास स्कॉर्पियो और दो स्कूटी, साथ ही लाखों रुपये के स्वर्ण आभूषण भी दर्ज हैं।
चंदा यादव की पढ़ाई भी उतनी ही दमदार है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एलएलबी (लॉ) की डिग्री हासिल की है। कानून की पढ़ाई के बावजूद उन्होंने पब्लिक लाइफ में अपने पति का साथ चुना और अब बिहार की सियासत में एक मजबूत, शिक्षित महिला चेहरे के रूप में देखी जा रही हैं।
वहीं दूसरी ओर, भोजपुरी सुपरस्टार और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का प्रोफाइल अलग है। वे फैशन डिजाइनिंग में स्नातक हैं और पेशे से डिजाइनर रह चुकी हैं। हालांकि, उनकी संपत्ति की तुलना में आंकड़े बहुत छोटे हैं। उनके पास कुल 18.8 लाख रुपये की संपत्ति है। इसमें 80 हजार रुपये नकद, 30 ग्राम सोना (करीब 4 लाख रुपये) और 14 लाख की ग्रैंड विटारा कार शामिल है। उनके नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।
|नाम
|संपत्ति (करोड़ रुपये में)
|खेसारी लाल यादव
|24.81
|चंदा यादव
|7.39
|पवन सिंह
|16.75
|ज्योति सिंह
|0.188
|उम्मीदवार का नाम
|शिक्षा योग्यता
|डिग्री का नाम / विवरण
|खेसारी लाल यादव
|इंटरमीडिएट (12वीं)
|12वीं कक्षा पास, आगे का विस्तार नहीं
|चंदा यादव ( खेसारी की पत्नी)
|ग्रेजुएट
|एलएलबी (कानून) की डिग्री, पुणे से ली गई
|पवन सिंह
|10वीं कक्षा पास
|मैट्रिकुलेशन पास, आधिकारिक ग्रेजुएशन नहीं
|ज्योति सिंह (पवन की पत्नी)
|फैशन डिजाइनिंग में डिग्री
|फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया हुआ
