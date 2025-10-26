Patrika LogoSwitch to English

खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, किसकी पत्नी हैं ज्यादा अमीर और पढ़ी-लिखी?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार भोजपुरी सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ साथ सुर्खियों में दोनों की पत्नियां चंदा यादव और ज्योति सिंह भी हैं। जानिए दोनों में ज्यादा आमिर और पढ़ी लिखी कौन है।

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 26, 2025

अपनी अपनी पत्नियों के साथ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह

अपनी अपनी पत्नियों के साथ खेसारी लाल यादव और पवन सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सुपरस्टार एवं RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भोजपुरी पावरस्टार एवं भाजपा नेता पवन सिंह के बीच का व्यक्तिगत टकराव अब उनके परिवारों तक पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार की गहमागहमी के बीच, दोनों अभिनेताओं की पत्नियां, खेसारी की पत्नी चंदा यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया और चुनावी चर्चाओं का केंद्र बन गई हैं। चंदा यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ने वाली थीं, हालांकि नामांकन न हो पाने के बाद खेसारी खुद मैदान में उतरे। वहीं, ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले तक चर्चा थी कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे।

चंदा यादव: करोड़ों की मालकिन और वकालत में डिग्री

राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव न सिर्फ उनके जीवन की साथी हैं, बल्कि चुनावी मैदान में उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई हैं। ADR रिपोर्ट के मुताबिक चंदा यादव के पास कुल 7.39 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें 90 लाख चल संपत्ति और 6.49 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। उनके पास स्कॉर्पियो और दो स्कूटी, साथ ही लाखों रुपये के स्वर्ण आभूषण भी दर्ज हैं।

चंदा यादव की पढ़ाई भी उतनी ही दमदार है। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एलएलबी (लॉ) की डिग्री हासिल की है। कानून की पढ़ाई के बावजूद उन्होंने पब्लिक लाइफ में अपने पति का साथ चुना और अब बिहार की सियासत में एक मजबूत, शिक्षित महिला चेहरे के रूप में देखी जा रही हैं।

ज्योति सिंह: फैशन डिजाइनर हैं, लेकिन संपत्ति मामूली

वहीं दूसरी ओर, भोजपुरी सुपरस्टार और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का प्रोफाइल अलग है। वे फैशन डिजाइनिंग में स्नातक हैं और पेशे से डिजाइनर रह चुकी हैं। हालांकि, उनकी संपत्ति की तुलना में आंकड़े बहुत छोटे हैं। उनके पास कुल 18.8 लाख रुपये की संपत्ति है। इसमें 80 हजार रुपये नकद, 30 ग्राम सोना (करीब 4 लाख रुपये) और 14 लाख की ग्रैंड विटारा कार शामिल है। उनके नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है।

किसकी संपत्ति कितनी?

नामसंपत्ति (करोड़ रुपये में)
खेसारी लाल यादव24.81
चंदा यादव7.39
पवन सिंह16.75
ज्योति सिंह0.188

कौन कितना पढ़ा लिखा?

उम्मीदवार का नामशिक्षा योग्यताडिग्री का नाम / विवरण
खेसारी लाल यादवइंटरमीडिएट (12वीं)12वीं कक्षा पास, आगे का विस्तार नहीं
चंदा यादव ( खेसारी की पत्नी)ग्रेजुएटएलएलबी (कानून) की डिग्री, पुणे से ली गई
पवन सिंह10वीं कक्षा पासमैट्रिकुलेशन पास, आधिकारिक ग्रेजुएशन नहीं
ज्योति सिंह (पवन की पत्नी)फैशन डिजाइनिंग में डिग्रीफैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया हुआ

