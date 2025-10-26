खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, किसकी पत्नी हैं ज्यादा अमीर और पढ़ी-लिखी?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सुपरस्टार एवं RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और भोजपुरी पावरस्टार एवं भाजपा नेता पवन सिंह के बीच का व्यक्तिगत टकराव अब उनके परिवारों तक पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार की गहमागहमी के बीच, दोनों अभिनेताओं की पत्नियां, खेसारी की पत्नी चंदा यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया और चुनावी चर्चाओं का केंद्र बन गई हैं। चंदा यादव छपरा सीट से चुनाव लड़ने वाली थीं, हालांकि नामांकन न हो पाने के बाद खेसारी खुद मैदान में उतरे। वहीं, ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले तक चर्चा थी कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे।