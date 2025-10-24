बिहार चुनाव में भोजपुरिया जंग, रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी, कहा- छोटा भाई अगर अधर्मी हुआ तो वाण चलेगा

खेसारी लाल यादव और रवि किशन
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे आमने-सामने हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। रवि किशन ने खेसारी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, “सनातन का विरोध करने वालों का अंत निश्चित है। छोटा भाई भी अगर अधर्मी हो गया तो वाण चलेगा।”
पटना पहुंचे रवि किशन से जब पत्रकारों ने पूछा कि खेसारी लाल यादव के राजद से चुनाव लड़ने पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा, “हमने उन्हें छोटा भाई कहा था। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सनातन का नाम लेकर पहचान बनाई। लेकिन अब वो उन लोगों के साथ चले गए जो राम मंदिर और मां सीता मंदिर का विरोध करते हैं। जनता सब देख रही है, जो सनातन से मुंह मोड़ेगा, उसका अंत तय है।”
रवि किशन ने कहा कि खेसारी के कदम से भोजपुरी समाज आहत है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता धर्म, आस्था और संस्कृति के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है कि कौन ईमानदारी से देश और धर्म के लिए काम कर रहा है और कौन स्वार्थ के लिए पाला बदल रहा है। रवि किशन ने कहा, “पहले किन लोगों के साथ रहे, प्रचार किया, यह सबको पता है। लेकिन अब स्वार्थ में विचार बदल लिया। बिहार की जनता सब देख रही है। जनता कुछ नहीं भूलती।” उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर है और जो भी सनातन विरोधी एजेंडे से जुड़ा है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।
रवि किशन ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले अयोध्या के राम मंदिर का विरोध किया था, और अब सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “महागठबंधन में कुछ भी बचा नहीं है। अब यह गठबंधन नहीं, खत्मबंधन बन गया है। ये लोग विकास नहीं चाहते, ये सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं।”
उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अयोध्या मॉडल पर बन रहा है। यह बिहार की आस्था और गौरव का प्रतीक होगा।
रवि किशन ने कहा कि इस बार का चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है। 14 नवंबर के बाद बिहार की ऊंचाई इतनी होगी, जितनी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब जात-पात की नहीं, विकास और सम्मान की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को माओवादी आतंक से मुक्त किया और अब बिहार को भी विकास के नए दौर में ले जाएगी।
इससे पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। खेसारी ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब रवि किशन के बयान ने इस भोजपुरिया जंग को और गर्म कर दिया है। भोजपुरी सिनेमा से जुड़े कई कलाकार इस सियासी टकराव को “सांस्कृतिक विभाजन” के रूप में देख रहे हैं।
