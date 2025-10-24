बिहार चुनाव में भोजपुरिया जंग, रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी, कहा- छोटा भाई अगर अधर्मी हुआ तो वाण चलेगा

भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है कि कौन ईमानदारी से देश और धर्म के लिए काम कर रहा है और कौन स्वार्थ के लिए पाला बदल रहा है। रवि किशन ने कहा, “पहले किन लोगों के साथ रहे, प्रचार किया, यह सबको पता है। लेकिन अब स्वार्थ में विचार बदल लिया। बिहार की जनता सब देख रही है। जनता कुछ नहीं भूलती।” उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर है और जो भी सनातन विरोधी एजेंडे से जुड़ा है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।