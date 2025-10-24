PM Modi Rally: PM मोदी ने जलवाई मोबाइल की लाइट, पूछा- अब लालटेन की ज़रूरत है क्या?

PM Modi Rally: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भीड़ इतनी बड़ी थी कि हर आंख में उत्साह और जोश नजर आ रहा था। पीएम ने भाषण की शुरुआत मैथिली में कि और मिथिला की जनता को नमन किया। अपने सम्बोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो पूरा मैदान रौशनी से जगमगाने लगा। तभी पीएम मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा, "इतनी लाइटें हैं तो अब बिहार में लालटेन (राजद का चुनाव चिन्ह) की जरूरत है क्या?"