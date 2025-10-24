Patrika LogoSwitch to English

पटना

PM Modi Rally: PM मोदी ने जलवाई मोबाइल की लाइट, पूछा- अब लालटेन की ज़रूरत है क्या?

PM Modi Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में आयोजित रैली के दौरान लोगों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहा और कहा, "अब आपको लालटेन की जरूरत कहां है?" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में विकास का नया दौर चल रहा है और पुराने जमाने की समस्याओं को पीछे छोड़कर बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 24, 2025

pm modi rally

pm modi rally in bihar (Photo-X)

PM Modi Rally: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भीड़ इतनी बड़ी थी कि हर आंख में उत्साह और जोश नजर आ रहा था। पीएम ने भाषण की शुरुआत मैथिली में कि और मिथिला की जनता को नमन किया। अपने सम्बोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो पूरा मैदान रौशनी से जगमगाने लगा। तभी पीएम मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा, "इतनी लाइटें हैं तो अब बिहार में लालटेन (राजद का चुनाव चिन्ह) की जरूरत है क्या?"

एक कप चाय की कीमत में अब मिलता है डेटा

मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज भारत में इंटरनेट सबसे सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एक कप चाय की कीमत में एक जीबी डेटा आसानी से उपलब्ध है, जिससे युवा शिक्षा, व्यवसाय और ऑनलाइन कमाई के नए अवसर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने मिथिला क्षेत्र की खासियत बताते हुए कहा कि पहले बिहार को मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब बिहार अपने उत्पाद दूसरे राज्यों में भेज रहा है।

छोटे किसानों के खाते में बड़ा योगदान

प्रधानमंत्री ने बिहार के छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके खातों में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 28 हजार करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए हैं। मोदी ने सवाल किया, "अगर बिहार में जंगलराज की सरकार होती, तो क्या ये पैसे आपके खाते में आते?" उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लालटेन और पंजे वाले लोगों का पैसा खा लेते थे, लेकिन अब एनडीए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है।

महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं

मोदी ने महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने महिला रोजगार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने वादा दोहराया कि 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो महिलाओं को और ज्यादा आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने मैथिली और मिथिला कला के संरक्षण और विकास की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताया।

राजद और कांग्रेस पर करारा हमला

पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में हत्या, अपहरण, लूट-डकैती और नक्सलवाद का बोलबाला था। महिलाएं और युवा सबसे अधिक प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान बिहार को बड़ा नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर था। मोदी ने कहा कि बिहार अब विकास और सुशासन की राह पर है और यह सभी विपक्षी पार्टियों से भिन्न है।

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

प्रधानमंत्री ने बिहार में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए बताया कि एनडीए सरकार ने गरीबों के लिए पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, शौचालय और नल का जल उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है और यह सुशासन कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर आधारित है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

PM नरेन्द्र मोदी

पटना

बिहार न्यूज़

