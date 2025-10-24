‘दो बार साथ गए, दोनों बार गड़बड़ हुई’, समस्तीपुर की रैली में लालू पर फायर हुए सीएम नीतीश कुमार

समस्तीपुर रैली में सीएम नीतीश कुमार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए ने रविवार को समस्तीपुर में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। जहां मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक साथ नजर आए। जैसे ही मोदी और नीतीश ने मंच साझा किया, भीड़ ने नारा लगाना शुरू कर दिया। इस जंसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर तीखा हमला बोला।
नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में लोग शाम को बाहर निकलने से डरते थे और वहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने केवल अपने परिवार के लिए काम किया है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में काफी विकास हुआ और तभी से कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी और विकास होगा और जो भी कमियां हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।
समस्तीपुर की भीड़ को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “हम दो बार गलती से उनके साथ गए थे और दोनों बार गड़बड़ हुई। 15 साल तक उन्हें सत्ता चलाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया। जब हटाए गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे।” नीतीश के इस बयान पर सभा में मौजूद लोग तालियों और नारों से गूंज उठे।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। साथ ही उन्होंने युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का वादा किया। सीएम ने कहा कि आज बिहार में विकास हो रहा है, सड़कें बनीं, स्कूल खुले, अस्पतालों की व्यवस्था सुधरी, और सबसे बड़ी बात, महिलाएं सशक्त हुई हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को फिर से बिहार आने के लिए धन्यवाद भी दिया।
बड़ी खबरेंView All
समस्तीपुर
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग