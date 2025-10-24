‘दो बार साथ गए, दोनों बार गड़बड़ हुई’, समस्तीपुर की रैली में लालू पर फायर हुए सीएम नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में लोग शाम को बाहर निकलने से डरते थे और वहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने केवल अपने परिवार के लिए काम किया है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में काफी विकास हुआ और तभी से कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी और विकास होगा और जो भी कमियां हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।