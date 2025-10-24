‘अब्दुल तू चुप बैठ, वरना BJP आ जाएगी’, तेजस्वी-सहनी गठजोड़ पर भड़की ओवैसी की पार्टी

AIMIM के पोस्ट के बाद सियासी हलकों में बहस छिड़ गई। पत्रकार हर्ष वर्धन त्रिपाठी ने शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “मुसलमान BJP को हराने के लिए वोट देते हैं और यही बात कांग्रेस और RJD जानते हैं। मुझे नहीं लगता आपके इस तरह के पोस्ट से एक भी मुसलमान तेजस्वी यादव के लिए दरी बिछाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि, सच यह भी है कि, नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनको भी मुसलमान मत नहीं देता है”