Bihar Chunav: महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर ब्रेक, कांग्रेस और VIP उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस

महागठबंधन के नेता (Photo - ANI)
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने अंततः अपने सबसे बड़े सिरदर्द फ्रेंडली फाइट पर काबू पा लिया है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के तीन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इससे अब बाबूबरही, प्राणपुर और वारसलीगंज विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहेगा और सीधे एनडीए से मुकाबला करेगा।
इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम फेस की घोषणा के बाद महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरने को तैयार है।
मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट से वीआईपी की उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस सीट से राजद उम्मीदवार अरुण कुशवाहा महागठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में रहेंगे। बिंदु गुलाब यादव, पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी हैं। उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए कहा, “गठबंधन की मजबूती हमारे लिए सबसे ऊपर है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा मिलेगी।”
सूत्रों के मुताबिक, वीआईपी ने यह निर्णय महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के बाद लिया। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कहा कि अब सभी सीटों पर एकजुट होकर एनडीए को चुनौती देने की रणनीति बनाई जा रही है।
कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस के तौकीर आलम और राजद की इशरत प्रवीण। दोनों का नामांकन भरने से फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए तौकीर आलम का नाम वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया से कहा, “आलाकमान के आदेश का पालन करते हुए मैंने नाम वापस लिया है। हमारी प्राथमिकता भाजपा-एनडीए को हराना है, न कि अपने ही साथी को।”
नवादा जिले की वारसलीगंज विधानसभा सीट पर भी फ्रेंडली फाइट की नौबत टल गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां पहले से ही राजद ने कुख्यात बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को उम्मीदवार घोषित किया था।
मंटन सिंह ने नाम वापस लेते हुए कहा, “गठबंधन की एकता और जीत सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देगी, मैं वहां पूरा योगदान दूंगा।” अब वारसलीगंज में राजद की अनीता देवी और भाजपा की अरुणा देवी के बीच सीधा मुकाबला होगा। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं की सियासी पकड़ इलाके में काफी मजबूत है।
