Bihar Chunav: महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर ब्रेक, कांग्रेस और VIP उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस

कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस के तौकीर आलम और राजद की इशरत प्रवीण। दोनों का नामांकन भरने से फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए तौकीर आलम का नाम वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया से कहा, “आलाकमान के आदेश का पालन करते हुए मैंने नाम वापस लिया है। हमारी प्राथमिकता भाजपा-एनडीए को हराना है, न कि अपने ही साथी को।”