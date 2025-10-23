Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Chunav: महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर ब्रेक, कांग्रेस और VIP उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस

Bihar Chunav: महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति अब तल गई है। इन तीन सीटों पर से कांग्रेस और VIP उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

Bihar Election 2025 Live Updates, बिहार चुनाव 2025 लाइव अपडेट्स, Bihar Assembly Election 2025 Live Blog, Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025, Bihar Chunav 2025 Live, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, Bihar Election Date 2025, बिहार चुनाव तारीख 2025, Bihar Election Commission Press Conference Live, बिहार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस , Bihar ECI Press Briefing Today, Bihar Election Commission Announcement 2025, Election Commission of Bihar, Bihar Poll Date, Bihar Election Schedule Announcement, Bihar Election CEC Meeting, Bihar Election News in Hindi, Nitish Kumar, Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JDU बिहार चुनाव 2025, Bihar Election Breaking LIVE, announcements from Election Commission Bihar

महागठबंधन के नेता (Photo - ANI)

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने अंततः अपने सबसे बड़े सिरदर्द फ्रेंडली फाइट पर काबू पा लिया है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के तीन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इससे अब बाबूबरही, प्राणपुर और वारसलीगंज विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहेगा और सीधे एनडीए से मुकाबला करेगा।

इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम फेस की घोषणा के बाद महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरने को तैयार है।

वीआईपी प्रत्याशी ने लिया नाम वापस

मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट से वीआईपी की उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस सीट से राजद उम्मीदवार अरुण कुशवाहा महागठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में रहेंगे। बिंदु गुलाब यादव, पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी हैं। उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए कहा, “गठबंधन की मजबूती हमारे लिए सबसे ऊपर है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा मिलेगी।”

सूत्रों के मुताबिक, वीआईपी ने यह निर्णय महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के बाद लिया। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कहा कि अब सभी सीटों पर एकजुट होकर एनडीए को चुनौती देने की रणनीति बनाई जा रही है।

कांग्रेस प्रत्याशी ने निभाया गठबंधन धर्म

कटिहार जिले की प्राणपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस के तौकीर आलम और राजद की इशरत प्रवीण। दोनों का नामांकन भरने से फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए तौकीर आलम का नाम वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया से कहा, “आलाकमान के आदेश का पालन करते हुए मैंने नाम वापस लिया है। हमारी प्राथमिकता भाजपा-एनडीए को हराना है, न कि अपने ही साथी को।”

दो बाहुबलियों के बीच टक्कर से बची कांग्रेस

नवादा जिले की वारसलीगंज विधानसभा सीट पर भी फ्रेंडली फाइट की नौबत टल गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश सिंह उर्फ मंटन सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहां पहले से ही राजद ने कुख्यात बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को उम्मीदवार घोषित किया था।

मंटन सिंह ने नाम वापस लेते हुए कहा, “गठबंधन की एकता और जीत सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देगी, मैं वहां पूरा योगदान दूंगा।” अब वारसलीगंज में राजद की अनीता देवी और भाजपा की अरुणा देवी के बीच सीधा मुकाबला होगा। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं की सियासी पकड़ इलाके में काफी मजबूत है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव बाद खत्म हो जाएगी JDU… कई नेता BJP के संपर्क में, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा
पटना
RJD leader, Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

23 Oct 2025 06:32 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Chunav: महागठबंधन में 3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर ब्रेक, कांग्रेस और VIP उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: ये हैं वो चर्चित महिला उम्मीदवार, जिन पर टिकी सबकी नजरें

राष्ट्रीय

BJP विधायक ने मंच पर फेंका पाग, कहा- नहीं ये मिथिला का सम्मान नहीं और अलीनगर उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए कह दी ये बात

Bihar Elections
राष्ट्रीय

सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी ने कर दिया खेला, इन सीटों से प्रत्याशियों ने नामांकन लिए वापस

राष्ट्रीय

RJD का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी: जेपी नड्डा का महागठबंधन पर तीखा हमला

BJP National President JP Nadda
राष्ट्रीय

इनसाइड स्टोरी: कांग्रेस ने आखिर क्यों RJD के सामने डाले हथियार? पढ़िए तेजस्वी को CM फेस बनाने के पीछे की कहानी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.