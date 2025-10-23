बिहार चुनाव बाद खत्म हो जाएगी JDU… कई नेता BJP के संपर्क में, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आते ही सियासत का माहौल गरम होता जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस तो मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार चुनाव के बाद जदयू (JDU) का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में पार्टी के कई नेता गुप्त रूप से भाजपा के संपर्क में हैं।