पटना

बिहार चुनाव बाद खत्म हो जाएगी JDU… कई नेता BJP के संपर्क में, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा

तेजस्वी यादव ने गुरुवार को महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जदयू और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जदयू खत्म हो जाएगी, जदयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

RJD leader, Tejashwi Yadav

राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आते ही सियासत का माहौल गरम होता जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को पटना के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस तो मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार चुनाव के बाद जदयू (JDU) का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चुनाव में पार्टी के कई नेता गुप्त रूप से भाजपा के संपर्क में हैं।

नीतीश कुमार सीएम फेस क्यों नहीं? - तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “बिहार में चुनाव केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेस पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाएगी। एनडीए के लोग तय कर लें कि कौन उनका CM फेस है, लेकिन जनता की नजरें साफ हैं।” उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, “अमित शाह बताएं कि इस बार नीतीश कुमार को CM फेस क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या उन्होंने मान लिया कि यह उनका आखिरी चुनाव है?”

जदयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में - तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने JDU पर भी सीधे आरोप लगाया कि पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी असंतोष बढ़ चुका है। उनका दावा है कि कई नेता BJP के संपर्क में हैं और चुनाव के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पार्टी छोड़ सकते हैं। तेजस्वी ने कहा, “यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, लेकिन जनता जानती है कि पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार और 11 सालों में मोदी सरकार बिहार के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। गरीबों, किसानों और युवाओं की जिंदगी में सुधार नहीं हुआ।”

विकास और अपराध पर तेजस्वी का हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग के क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “पिछले 20 साल में 70 हजार से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। बालिका गृह और सृजन कांड जैसी घटनाएं दबा दी गईं। पटना की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलती हैं, बड़े उद्योगपतियों की हत्या हो जाती है, लेकिन अपराधी आजाद हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए का कोई विकास एजेंडा नहीं है। अगले पांच साल का रोडमैप भी प्रस्तुत नहीं किया गया। तेजस्वी ने जनता से वादा किया कि महागठबंधन सत्ता में आने के बाद वह जो काम एनडीए ने 20 साल में नहीं किया, वह हम 20 महीनों में पूरा करेंगे। उन्होंने अपने चुनावी वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को सीधे लाभ। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और जीविका दीदी समन्वयकों और संविदा कर्मियों को स्थायी करने का काम किया जाएगा।

जाति और धर्म के नाम पर राजनीति को खत्म करने का दावा

तेजस्वी ने साफ कहा कि वह जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाली राजनीति को खत्म करेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और अपराध से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर मेरी परछाई भी किसी गलत काम में शामिल हुई, तो उसे सजा मिलेगी।”

tejashwi yadav

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

