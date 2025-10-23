क्या तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम फेस? BJP, JDU, RJD और कांग्रेस ने जानें क्या कहा

वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "बिहार की जनता राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है। महागठबंधन में अंदरूनी कलह है। वे जनता को चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करें कि वे एकजुट हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि जो पार्टी सीटों का बंटवारा नहीं कर सकती, वह सरकार नहीं चला पाएगी।" जायसवाल ने यह भी जोड़ा कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मिले, उस दौरान कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार दिखाया, उससे राजद और कांग्रेस की दोस्ती कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकती।