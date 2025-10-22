बिहार में एक ही दिन गरजेंगे पीएम मोदी और अमित शाह, अलग-अलग जिलों में भरेंगे चुनावी हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने पूरे उफान पर है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, हर दल अपने स्टार प्रचारकों के सहारे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्टूबर को बिहार की सियासत में गरजने वाले हैं। दोनों नेता अलग-अलग जिलों में चुनावी रैलियां कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।