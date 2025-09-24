Patna Metro News: पटना में इस दिन से दौड़ेगी मेट्रो, जानिए ब्लू लाइन कॉरिडोर में कौन कौन हैं स्टेशन

Patna Metro News: पटना में अगले छह दिनों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। मेट्रो की लंबे समय से सवारी का इंतजार कर रहे लोग अब इसका मजा ले सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही यात्रियों के लिए सेवा शुरू हो जाएगी। शुरु में तो ये कुछ स्टेशन के बीच ही चलेगी। लेकिन, सरकार हर महीने इसके नेटवर्क में नए स्टेशनों को जोड़ते और चालू करती जाएगी। पटना मेट्रो लगभग 14 हजार करोड़ की परियोजना है। राज्य और केंद्र सरकार 20-20 फीसदी इसपर खर्च कर रही है। बाकी पैसा जापान इंटरनेशन कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से मिला है।