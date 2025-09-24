Patna Metro News: पटना में इस दिन से दौड़ेगी मेट्रो, जानिए ब्लू लाइन कॉरिडोर में कौन कौन हैं स्टेशन

Patna Metro News: पटना में अगले छह दिनों में मेट्रो दौड़ने लगेगी। मेट्रो की लंबे समय से सवारी का इंतजार कर रहे लोग अब इसका मजा ले सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही यात्रियों के लिए सेवा शुरू हो जाएगी। शुरु में तो ये कुछ स्टेशन के बीच ही चलेगी। लेकिन, सरकार हर महीने इसके नेटवर्क में नए स्टेशनों को जोड़ते और चालू करती जाएगी। पटना मेट्रो लगभग 14 हजार करोड़ की परियोजना है। राज्य और केंद्र सरकार 20-20 फीसदी इसपर खर्च कर रही है। बाकी पैसा जापान इंटरनेशन कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से मिला है।
नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री और भाजपा के नेता जीवेश कुमार ने कहा है कि सितंबर में ही पटना में मेट्रो चलेगी। सितंबर महीने में मात्र अब 6 दिन ही बचे हैं। जीवेश कुमार ने कहा कि संभावना है कि शनिवार या रविवार, नहीं तो 29 या 30 सितंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने बिहार आ सकते हैं। 15 सितंबर को पीएम ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।
नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने पत्रकारों से कहा- प्रारंभ में कुछ स्टेशन पर परिचालन शुरू होगा। उसके बाद हर महीने स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जायेगी।” 17 सितंबर और 7 सितंबर को मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हुआ था। जब ट्रेन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से भूतनाथ स्टेशन तक गई थी। 17 सितंबर को ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाकर ट्रैक और दूसरे तकनीकी परीक्षण किए गए थे। 3 सितंबर को डिपो में ट्रायल हुआ था।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के सेकंड कॉरिडोर में सबसे पहले मेट्रो चलेगी। इसे ब्लू लाइन नाम दिया गया है। ब्लू लाइन रूट के सभी 12 स्टेशन के चालू होने पर मेट्रो पटना जंक्शन से आईएसबीटी तक चलेगी। ब्लू लाइन पर पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, साइंस कॉलेज, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल (मील) और आईएसबीटी में स्टेशन है।
रेड लाइन कॉरिडोर पर मेट्रो दानापुर कैंट से खेमनीचक तक 14 स्टेशनों के बीच दौड़ेगी। रेड लाइन पर दानापुर कैंट, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन, मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और खेमनीचक में स्टेशन बनेगा। पटना जंक्शन और खेमनीचक स्टेशन दोनों लाइन के इंटर-चेंज स्टेशन होंगे, जहां यात्री एक लाइन से दूसरे लाइन की मेट्रो पकड़ सकेंगे।