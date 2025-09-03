Patrika LogoSwitch to English

पटना

Patna Metro: पटना में पहली बार पटरी पर दौड़ी मेट्रो, जानिए कब से आप कर सकेंगे सफर?

Patna Metro पटना में पटरी पर बुधवार को पहली बार मेट्रो दौड़ी। मेट्रो का करीब 200 मीटर तक मेट्रो का फॉवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रायल हुआ। नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश मिश्रा बैरिया स्थित मेट्रो डिपो और जीरो माइल स्टेशन का पहुंचकर इसका निरीक्षण भी किया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

Patna Metro
पटना में पटरी पर दौड़ी मैट्रो। फोटो- सोशल साइट पटना मेट्रो

Patna Metro पटना में पहली बार पटरी पर मेट्रो दौड़ी। बुधवार को इसका बैरिया डिपो में किया गया। करीब 200 मीटर तक मेट्रो का फॉवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ट्रायल हुआ। मेट्रो ट्रायल से पहले बुधवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश मिश्रा बैरिया स्थित मेट्रो डिपो और जीरो माइल स्टेशन का पहुंचकर इसका जायजा लिया। इसके बाद मेट्रो के बॉगी के अंदर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया.

मंत्री ने लिया जायजा

मंत्री ने मेट्रो के डिब्बे में लगे सीटिंग कैपसिटी, साइनेज, सीसीटीवी कैमरे के साथ ही सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। विशेषकर विकलांग यात्रियों के सुलभता के बारे में भी पदाधिकारियों से अपडेट लिया। इस मौके पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह मेट्रो के परिचालन और मेंटेनेंस प्रक्रिया के बारे में उनको विस्तार से बताया। जीरो माइल स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुये स्पष्ट निर्देश और साइनेज लगाने की बात कही।

कब से कर सकेंगे आप सफर?

विभाग के सचिव ने मंत्री को निरीक्षण के दौरान बताया कि सितंबर माह के अंत तक मेट्रो सेवा शुरू करने का टार्गेट रखा गया है। मेट्रो की ओर से फैबरिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और पटरियों का टेक्निकल वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है। डिपो से जीरो माइल स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल पूरा होने के बाद प्रायरिटी कॉरिडोर में मेट्रो के परिचालन करने को लेकर हरी झंडी दिखा दी जायेगी।

इस स्टेशन पर चलेगी सबसे पहले

मलाही पकड़ी से न्यू आइएसबीटी (पाटलिपुत्र बस टर्मिनल) तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबा एलीवेटेड सेक्शन को ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस हिस्से में कुल पांच स्टेशन है। न्यू आइएसबीटी, जीरो माइल (बाइसपास), भूतनाथ रोड, खेमनीचक शामिल है।

मेट्रो का रंग केसरिया क्यों?

पटना मेट्रो का रंग केसरिया रखा गया है। दरअसल, केसरिया रंग में सफर करने के दौरान यात्रियों को राज्य की विरासत और संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर मिलेगा। केसरिया रंग के मेट्रो बॉगी के अंदर नालंदा यूनिसर्विटी, गोलघर, गया जी स्थित बुध मंदिर की झलक मिलेगी। इसके साथ ही मेट्रो बॉगी के अंदर मधुबनी पेंटिंग की गई है। यात्री को सफर में इसकी खूबसूरती को भी देखने का अवसर मिलेगा।

