Patna Metro: पटना में पहली बार पटरी पर दौड़ी मेट्रो, जानिए कब से आप कर सकेंगे सफर?

मंत्री ने मेट्रो के डिब्बे में लगे सीटिंग कैपसिटी, साइनेज, सीसीटीवी कैमरे के साथ ही सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। विशेषकर विकलांग यात्रियों के सुलभता के बारे में भी पदाधिकारियों से अपडेट लिया। इस मौके पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह मेट्रो के परिचालन और मेंटेनेंस प्रक्रिया के बारे में उनको विस्तार से बताया। जीरो माइल स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुये स्पष्ट निर्देश और साइनेज लगाने की बात कही।