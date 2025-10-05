पटना मेट्रो का इंतजार खत्म, सीएम नीतीश कुमार इस दिन करेंगे उद्घाटन; जानिए कहां से कहां तक चलेगी मेट्रो

पटना में पटरी पर दौड़ेगी मैट्रो। फोटो- सोशल साइट पटना मेट्रो
Patna Metro पटना में मेट्रो के सफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी अबर है। उनके पटना में मेट्रो से सफर के सपना को 6 अक्तूबर को सीएम नीतीश कुमार आकार देने वाले हैं। सबसे पहले रेड लाइन (प्राथमिक कॉरिडोर) के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो परिचालन होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर वन के पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल का शिलान्यास भी करेंगे।
मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग ने इसको लेकर बताया कि मेट्रो परिचालन के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उद्घाटन की तिथि निर्धारित की। 29 सितंबर को सीएमआरएस ने डिपो और तीन स्टेशनों का निरीक्षण करने के साथ ही मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। इसके बाद ही परिचालन को लेकर अनुमति दे दी गई थी।
मेट्रो की शुरुआती दौर में अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मेट्रो की बोगियों पर बिहार के कला, ज्ञान और संस्कृति की झलक के बीच कोच पर पटना मेट्रो लिखा होगा। मेट्रो के कोच पर पटना गोलघर,महावीर मंदिर,भगवान महावीर,मधुबनी पेंटिंग सहित कई कला,ज्ञान और संस्कृति का चित्रण किया गया है। तीन कोच वाली मेट्रो के हर कोच की क्षमता लगभग 300 यात्रियों की होगी यानी तीन कोच में प्रति ट्रिप लगभग 900 यात्री यात्रा कर सकेंगे।
कॉरिडोर वन में पटना जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक 9.35 किमी में टनल बनेगा। जबकि दूसरे भाग में विकास भवन से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर रैंप तक टनल बनेगा। कॉरिडोर वन के निर्माण पर 2565.80 करोड़ खर्च होंगे। इसमें छह भूमिगत स्टेशन सहित टनल का भी निर्माण होना है।
इसके बनने में 42 माह का समय लगेगा। कॉरिडोर वन का दो भागों में निविदा जारी हुई थी। इसके पहले भाग में रुकनपुरा, राजा बाजार और चिड़ियाघर स्टेशन बनेगा। पाटलिपुत्र एलिवेटेड स्टेशन के बाद रुकनपुरा रैंप से विकास भवन तक टनल का निर्माण होगा। इसपर 1147.50 करोड़ खर्च होंगे। विकास भवन से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर रैंप तक के निर्माण पर 1418.30 करोड़ खर्च होंगे। विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन स्टेशन का निर्माण होगा और टनल बनेगा।
