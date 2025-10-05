पटना मेट्रो का इंतजार खत्म, सीएम नीतीश कुमार इस दिन करेंगे उद्घाटन; जानिए कहां से कहां तक चलेगी मेट्रो

Patna Metro पटना में मेट्रो के सफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी अबर है। उनके पटना में मेट्रो से सफर के सपना को 6 अक्तूबर को सीएम नीतीश कुमार आकार देने वाले हैं। सबसे पहले रेड लाइन (प्राथमिक कॉरिडोर) के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जीरो माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो परिचालन होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर वन के पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल का शिलान्यास भी करेंगे।