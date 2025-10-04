पटना की बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, सिर्फ तीन साल में धंस गई सड़क, फंसी कई गाड़ियां

चौंकाने वाली बात यह है कि यह सड़क महज तीन साल पहले ही बनाई गई थी। अब इसके धंसने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, “तीन साल में सड़क धंस जाए तो समझिए भ्रष्टाचार की नींव मजबूत है, सड़क की नहीं।”