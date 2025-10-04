पटना की बारिश ने खोली सिस्टम की पोल, सिर्फ तीन साल में धंस गई सड़क, फंसी कई गाड़ियां

पटना के मीठापुर में धंसी हुई सड़क (फोटो-इंस्टाग्राम)
पटना में शनिवार को हुई लगातार बारिश ने शहर की पोल खोल कर रख दी। राजधानी की मीठापुर सब्जी मंडी के पास बारिश के बीच अचानक सड़क धंस गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में दो पिकअप गाड़ियां सड़क के नीचे बने गड्ढे में फंस गईं। हादसे के वक्त सड़क पर भारी आवाज और कंपन हुआ, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के मुताबिक, हादसा मीठापुर पुल के नीचे दयानंद स्कूल के पास हुआ। शनिवार की सुबह जैसे ही बारिश तेज हुई, सड़क का एक हिस्सा अचानक नीचे धंस गया। देखते ही देखते सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें दो गाड़ियां पलट गईं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फंसे वाहनों में लदे सामान को बाहर निकाला और प्रशासन को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पटना नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इलाके को तुरंत घेरकर यातायात रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड और आपदा राहत दल की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। फिलहाल सड़क के आसपास का हिस्सा पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि कोई और हादसा न हो।
चौंकाने वाली बात यह है कि यह सड़क महज तीन साल पहले ही बनाई गई थी। अब इसके धंसने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, “तीन साल में सड़क धंस जाए तो समझिए भ्रष्टाचार की नींव मजबूत है, सड़क की नहीं।”
हादसे के बाद लोग नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। शहर में बारिश के बाद जगह-जगह जलजमाव, बंद नालियाँ और टूटी सड़कों ने फिर दिखा दिया कि विकास सिर्फ पोस्टर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है।
