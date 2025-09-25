Bihar News: बिहार में अपराधियों ने ASP से मोबाइल लूटा, विरोध करने धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर गिराया, हाथ टूटा

एएसपी की ओर से पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार यह सिर्फ लूट की घटना नहीं है। बल्कि अपराधियों की हत्या करने की नीयत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराधियों ने उन्हें ट्रैक पर धक्का दिया गया। इससे साफ है कि यह जानलेवा हमला था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायल एएसपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.