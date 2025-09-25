Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar News: बिहार में अपराधियों ने ASP से मोबाइल लूटा, विरोध करने धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर गिराया, हाथ टूटा

Bihar News अपराधियों ने पटना से सटे फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर BMP-16 के एएसपी से मोबाइल लूट लिया। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उन्हें उन्हें ट्रैक पर धक्का देकर गिरा दिया। जिससे उनका हाथ टूट गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

Crime Scene Symbolic Image

Bihar News पटना सटे फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन पर अपराधियों ने BMP-16 के एएसपी से मोबाइल लूट लिया। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया। जिससे उनका हाथ टूट गया। गंभीर चोट लगने से वे मौके पर ही बेहोश हो गए।

एएसपी को बनाया निशाना

यह घटना रविवार देर शाम की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसपी फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास टहल रहे थे। इसी कम्र में मोटरसाइकिल दो अपराधियों ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश किया। एएसपी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। जिससे वे रेलवे ट्रैक पर गिर पड़े। हादसे में उनका हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गए।

हत्या के लिए किया गया हमला

एएसपी की ओर से पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार यह सिर्फ लूट की घटना नहीं है। बल्कि अपराधियों की हत्या करने की नीयत भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराधियों ने उन्हें ट्रैक पर धक्का दिया गया। इससे साफ है कि यह जानलेवा हमला था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायल एएसपी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

इस घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। फुलवारीशरीफ जैसे व्यस्त इलाके में हुई इस वारदात ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है? इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

गश्ती और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं

स्थानीय लोगों का कहना है कि फुलवारी शरीफ स्टेशन और उसके आसपास अक्सर असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। पुलिस को इसकी कई बार शिकायत किया गया है। लेकिन, पुलिस तो कोई ध्यान नहीं देती और गश्ती और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी नहीं करती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में संलिप्त हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिए जायेंगे।

पटना

Bihar news

Updated on:

25 Sept 2025 10:25 pm

Published on:

25 Sept 2025 10:24 pm

Bihar News: बिहार में अपराधियों ने ASP से मोबाइल लूटा, विरोध करने धक्का देकर रेलवे ट्रैक पर गिराया, हाथ टूटा

