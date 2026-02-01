Video: पटना गर्ल्स हॉस्टल: ‘सच छुपा रही है सरकार’— NEET छात्रा मौत पर राबड़ी देवी का हमला, मंत्री पुत्र का नाम उछला

राबड़ी देवी के बयान पर पटलवार करते हुए बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि एनडीए सरकार में किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाता है और ना गलत लोगों को फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे मजबूत एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में कोई दोषी नहीं बचेगा। विधानसभा में भी आज यह मामला उठाया। विधायकों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की।बिहार सरकार के मंत्री जमाखान ने इस मुद्दे पर कहा कि सबको कुछ भी बोलने का फ्रीडम है। लेकिन, आप सभी के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार इस कांड पर गंभीर है। कार्रवाई हो रही है।