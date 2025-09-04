Patrika LogoSwitch to English

Road Accident: पटना में सड़क हादसे में पांच मौत, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, गैस कटर से काटकर निकाली लाशें

Road Accident पटना से सटे सिपारा में मंगलवार की देर हुए सड़क हादसे में पांच युवकों की मौत हो गई। मरने वाले सभी युवक पटना के बताये जा रहे हैं। एक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने सभी शव को पोस्मार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 04, 2025

Road Accident
Road Accident (Patrika Photo)

Road Accident पटना से सटे सिपारा-पुनपुन रोड पर सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। यह हदसा परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुविधा गांव के पास मंगलवार देर रात हुई। मसौढ़ी से पटना आ रही तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार पीछे से एक ट्रक में जोरदार टक्कर मारते हुए उसके नीचे घुस गई। इससे कार में सवार सभी पांच लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। राजेश कुर्जी का रहने वाला था। पुलिस अन्य के बारे में पता कर रही है।

मंगलवार देर रात की घटना

थाना प्रभारी मेनका रानी के अनुसार हादसा मंगलवार की रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच की है। उन्होंने कहा कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंस गया। आस पास के लोगों ने गैस कटर और जेसीबी की मदद से कार को काटकर शवों को बाहर निकाला। कार में सवार पांचों युवकों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के आस पास की बताई जा रही है। सभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

गैस कटर से काटकर निकाली गई लाशें

गाड़ी में शव बुरी तरह से फंसे हुए थे। पुलिस को गैस कटर से गाड़ी काटकर शव को बाहल निकालनी पड़ी। घटना के बाद स्थानीय लोग पहले काफी देर तक शव निकालने की अपने स्तर से कोशिश करते रहे। लेकिन कार इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाद में पुलिस गैस कटर मंगवाया और गाड़ी काटकर लाश निकाली। कांर के अंदर पांचों शव क्षत-विक्षत अवस्था में ट्रक के नीचे दबे हुए थे।

मरने वालों की पहचान नहीं हो पायी है

थाना प्रभारी के अनुसार शवों की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर जांच के दौरान कार के अंदर एक मोबाइल फोन बज रहा था। पुलिस ने कॉल रिसीव किया तो फोन उठाने वाली महिला ने खुद को पटना के कुर्जी इलाके की निवासी बताया। उनको हादसे की जानकारी दी गई और शवों की पहचान के लिए मौके पर बुलाया गया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। फिलहाल कार में सवार मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

Bihar news

Updated on:

04 Sept 2025 09:00 am

Published on:

04 Sept 2025 08:42 am

Hindi News / Bihar / Patna / Road Accident: पटना में सड़क हादसे में पांच मौत, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, गैस कटर से काटकर निकाली लाशें

