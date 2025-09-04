Road Accident: पटना में सड़क हादसे में पांच मौत, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, गैस कटर से काटकर निकाली लाशें

Road Accident पटना से सटे सिपारा-पुनपुन रोड पर सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। यह हदसा परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुविधा गांव के पास मंगलवार देर रात हुई। मसौढ़ी से पटना आ रही तेज रफ्तार ग्रैंड विटारा कार पीछे से एक ट्रक में जोरदार टक्कर मारते हुए उसके नीचे घुस गई। इससे कार में सवार सभी पांच लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। राजेश कुर्जी का रहने वाला था। पुलिस अन्य के बारे में पता कर रही है।