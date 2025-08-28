Patna Crime News: स्कूल में छात्रा की मौत पर सड़क जाम, भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर हमला, सब-इंस्पेक्टर जख्मी

हंगामा को देखते हुए स्कूल के सामने की सड़क को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्रा कैसे जली? वह शौचालय तक कैसे पहुंची? पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है। इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को जब कुछ पता नहीं है, जांच चल रही है तो फिर बुधवार को पटना की सिटी एसपी (मध्य) ने कैसे कहा कि लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे साफ है कि पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है। स्थानीय लोगों के हंगामा के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी ताकि घटना के कारणों का पता चल सके। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।