पटना

Patna Crime News: स्कूल में छात्रा की मौत पर सड़क जाम, भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर हमला, सब-इंस्पेक्टर जख्मी

Patna Crime News पटना में बुधवार को स्कूल में छात्रा की मौत के बाद गुरुवार को पटना के चितकोहरा के पास आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है। बच्ची ने खुदकुशी नहीं किया है, उसे जलाया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 28, 2025

Patna Crime News पटना में बुधवार को 5वीं क्लास की छात्रा की स्कूल में जलकर मौत के बाद गुरूवार को आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। सड़क जाम को हटाने पहुंची गर्दनीबाग थाने की पुलिस पर भी आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया है। जिसमें गर्दनीबाग थाना के एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हो गए हैं। इसके बाद आक्रोशित लोगों को शांत करवाने के लिए आस पास के थाने की पुलिस को भी बुला लिया गया है। आक्रोशित लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

भारी पुलिस बल की तैनाती

हंगामा को देखते हुए स्कूल के सामने की सड़क को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्रा कैसे जली? वह शौचालय तक कैसे पहुंची? पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है। इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को जब कुछ पता नहीं है, जांच चल रही है तो फिर बुधवार को पटना की सिटी एसपी (मध्य) ने कैसे कहा कि लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे साफ है कि पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी है। स्थानीय लोगों के हंगामा के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी ताकि घटना के कारणों का पता चल सके। इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधीक्षक (मध्य), दीक्षा ने हंगामा के बाद कहा कि छात्रा की मौत को पटना पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इस खबर के मिलते ही पुलिस ने तत्काल गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को इलाज के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। लेकिन, बच्ची की मौत की खबर पर उसके परिवार के सदस्य स्कूल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और सड़क से जाम हटवाया।

