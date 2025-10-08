पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह का अपनापन अब ही क्यों जागा? पावर स्टार ने खुद कर दिया खुलासा

पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के हालिया बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा, “ज्योति जी का अपनापन अब ही क्यों जागा? दो महीने पहले क्यों नहीं? चुनाव से ठीक पहले अचानक ये नाटक क्यों शुरू हुआ? अमित शाह जी से मिलने के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है?” उन्होंने साफ कहा कि यह पूरा विवाद राजनीतिक साजिश है। पवन के अनुसार, ज्योति के पिता रामबाबू सिंह उनसे मिलकर बोले थे, “मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, फिर जो चाहें कर लीजिए।” इस पर पवन ने कहा, “विधायक बनने की चाह में कोई इंसान इतना गिर जाए, इसकी उम्मीद नहीं थी। रिश्तों को अब राजनीति का ज़रिया बना दिया गया है।”