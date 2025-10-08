Patrika LogoSwitch to English

पटना

पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह का अपनापन अब ही क्यों जागा? पावर स्टार ने खुद कर दिया खुलासा

भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ी अब सियासी और सोशल दोनों मंचों पर चर्चा का विषय बन चुकी है। पवन सिंह और ज्योति सिंह की लड़ाई खुल कर सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। जिसके बाद पवन सिंह मामले में चुप्पी तोड़ दी है।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 08, 2025

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy

पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने अपनी निजी जिंदगी में चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ दी है। पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्तों को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। बुधवार को पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी और अपनी जिंदगी से जुड़े कई दर्दनाक किस्से साझा किए।

ज्योति जी का अपनापन अब ही क्यों जागा?

पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के हालिया बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा, “ज्योति जी का अपनापन अब ही क्यों जागा? दो महीने पहले क्यों नहीं? चुनाव से ठीक पहले अचानक ये नाटक क्यों शुरू हुआ? अमित शाह जी से मिलने के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है?” उन्होंने साफ कहा कि यह पूरा विवाद राजनीतिक साजिश है। पवन के अनुसार, ज्योति के पिता रामबाबू सिंह उनसे मिलकर बोले थे, “मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, फिर जो चाहें कर लीजिए।” इस पर पवन ने कहा, “विधायक बनने की चाह में कोई इंसान इतना गिर जाए, इसकी उम्मीद नहीं थी। रिश्तों को अब राजनीति का ज़रिया बना दिया गया है।”

महिला के आंसू दुनिया देखती है, पर मर्द का दर्द कोई नहीं समझता

पवन सिंह ने कहा, “दुनिया सिर्फ महिलाओं के आंसू देखती है, पर मर्द का दर्द कोई नहीं समझता। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज़्बात हैं। जिस दिन ज्योति लखनऊ वाले फ्लैट पर आईं, उस रात मैंने घर जाने की बजाय अपनी गाड़ी में सड़क पर पूरी रात गुजारी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर घर जाऊं तो माहौल और बिगड़ जाएगा।” उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पारिवारिक बातों को लोग तमाशा बनाएं, लेकिन अब बात सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स तक पहुंच चुकी है।

तलाक और केस की सच्चाई

पवन सिंह ने खुलासा किया कि उनका तलाक का मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने बताया कि आरा की अदालत में तलाक केस चल रहा है, जबकि ज्योति सिंह ने मेंटेनेंस केस बलिया में दायर किया है। उन्होंने कहा कि तीन-चार साल से यह केस चल रहा है, अब किसी तरह की नज़दीकी या साथ रहना संभव नहीं है।

40 साल का हो गया हूं... चाहता हूं कि दरवाज़ा मेरा बेटा खोले

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब पवन सिंह भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, “मैं 40 साल का हो गया हूं। चाहता हूं कि जब घर लौटूं तो दरवाज़ा मेरा बेटा या बेटी खोले, लेकिन आज दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है। दुनिया मुझे ‘पावर स्टार’ कहती है, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मेरा भी दिल है, दर्द है।” उन्होंने आगे कहा कि वे किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन “परिवार की बातें कैमरे पर नहीं होतीं, कमरे में होती हैं।”

खेसारी लाल यादव बोले, भाभी मां के समान होती हैं

इस पूरे विवाद में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ज्योति सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि जनता को “उस मां, उस बहन, उस भाभी” का साथ देना चाहिए। खेसारी ने कहा, “अगर ज्योति जी निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, तो मैं उनके प्रचार में जाऊंगा। क्योंकि औरत अगर टूट जाती है, तो समाज को सोचना चाहिए कि गलती कहां हुई।”

ये फैमिली मैटर है, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं

पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा, “जो लोग हमारे मामले को सियासी मंच बना रहे हैं, वे सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। ये फैमिली मैटर है, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे मां-बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, और मैं उसी मर्यादा में जीऊंगा।”

