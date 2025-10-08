दरभंगा, भागलपुर और पटना में SVU की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी

निगरानी विभाग पटना के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर जारी तलाशी वारंट के तहत एसवीयू की कई टीमें एक साथ दरभंगा, भागलपुर और पटना में छापेमारी कर रही हैं। एजेंसी ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों, संपत्ति के कागजात, बैंक लेन-देन की जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संपत्ति किन माध्यमों से अर्जित की गई और इसमें किन अन्य लोगों की भूमिका रही।