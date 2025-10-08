Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दरभंगा

दरभंगा, भागलपुर और पटना में SVU की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी

SVU ने बुधवार को एक साथ दरभंगा, पटना और भागलपुर में छापेमारी की। निगरानी द्वारा यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार के ठिकानों और कार्यालयों में की गई। 

2 min read

दरभंगा

image

Anand Shekhar

Oct 08, 2025

SVU RAID

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं प्रशासन और निगरानी एजेंसियां भी चुनावी माहौल में सख्त होने लगी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने दरभंगा, भागलपुर और पटना में एक बड़े छापामारी अभियान को अंजाम दिया। इस कार्रवाई का केंद्र बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रणव कुमार रहे।

प्रणव कुमार वर्तमान में दरभंगा में कार्यपालक अभियंता के पद पर तैनात हैं और साथ ही भागलपुर व मुजफ्फरपुर जिलों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। एसवीयू ने उनकी आवासीय और कार्यालय परिसरों में छापेमारी कर नकदी, संपत्ति संबंधित दस्तावेज, बैंक पासबुक और डिजिटल उपकरण जब्त किए। विशेष रूप से हाउसिंग कॉलोनी स्थित PWD बिल्डिंग पर कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो अभी जारी है।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

एसवीयू के अधिकारियों का कहना है कि प्रणव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उनके पास लगभग ₹1.59 करोड़ की संपत्ति है, जो उनके ज्ञात वैध स्रोतों से कहीं अधिक है। एजेंसी का आरोप है कि इस संपत्ति को उन्होंने अवैध कमाई, अनुचित लाभ और अपने पद के दुरुपयोग से अर्जित किया है।

विभागीय स्तर पर हड़कंप

एसवीयू की इस कार्रवाई से बिजली विभाग और संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि टीम ने पहले से योजना बनाकर अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी, ताकि कोई दस्तावेज नष्ट न हो सके और सभी सबूत सुरक्षित किए जा सकें। इसके अलावा दो अन्य कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

कोर्ट के आदेश पर छापेमारी

निगरानी विभाग पटना के विशेष न्यायाधीश के आदेश पर जारी तलाशी वारंट के तहत एसवीयू की कई टीमें एक साथ दरभंगा, भागलपुर और पटना में छापेमारी कर रही हैं। एजेंसी ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों, संपत्ति के कागजात, बैंक लेन-देन की जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संपत्ति किन माध्यमों से अर्जित की गई और इसमें किन अन्य लोगों की भूमिका रही।

चुनावी माहौल में सख्ती

बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन और निगरानी एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, धनबल या अनुचित प्रभाव न पड़ें। एसवीयू की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि किसी भी अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: 11 नवंबर को 122 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान, 20 जिलों की सियासी संग्राम तय करेगी किसकी बनेगी सरकार
पटना
Bihar Assembly Election 2025 Dates Schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

08 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Bihar / Darbhanga / दरभंगा, भागलपुर और पटना में SVU की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दरभंगा

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Teacher: दशहरा से पहले भी वेतन को तरस रहे बिहार के शिक्षक, काट रहे कार्यालयों के चक्कर

दरभंगा

दरभंगा में भाजपा मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई का बड़ा विवाद, पत्रकार के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव

दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव
दरभंगा

प्रेम में झगड़ा, हाई वोल्टेज ड्रामा! दरभंगा में युवती ने बिजली पोल पर चढ़कर जान देने की दी धमकी

दरभंगा

दरभंगा में प्रभारी हेडमास्टर की हत्या: शादीशुदा शिक्षिका से प्रेम प्रसंग की एंट्री, पढ़िए पुलिस ने पति- पत्नी को क्यों किया गिरफ्तार

दरभंगा

दरभंगा में मुहर्रम जुलूस में 11 हजार वोल्ट करंट से मचा कोहराम, दर्जनभर लोग झुलसे, एक की मौत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.