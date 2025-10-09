Bihar Election में पीके ने उतारे डॉक्टर-वकील, पूर्व नौकरशाह और अति पिछड़े, आखिर क्यों दे रहे तवज्जो?

जन सुराज पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची 9 अक्टूबर को जारी की है। इसमें 25 से ज्यादा पूर्व अफसर, डॉक्टर, वकील और शिक्षाविद शामिल हैं। इन उम्मीदवारों में बड़ा हिस्सा पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों (EBC) से आता है, जिनकी बिहार की राजनीति में तूती बोलती है। किशोर की राजनीति का फोकस इस बार विकसित और भ्रष्टाचार-मुक्त बिहार है। उनका कहना है कि यह आंदोलन राजनीति से ज्यादा एक सामाजिक परिवर्तन की मुहिम है। पर हकीकत में बिहार की सियासत में जाति समीकरणों की अनदेखी कर कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती और किशोर इसे अच्छी तरह जानते हैं।