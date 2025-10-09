जनसुराज ने जारी कर दी 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

पार्टी की पहली लिस्ट में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। 51 में से 17 टिकट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, 11 पिछड़ा वर्ग को, लगभग 9 अल्पसंख्यक समुदाय को और शेष सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मिले हैं। जन सुराज की टीम ने साफ कहा है कि यह शुरुआत भर है। आने वाले हर एक-दो दिन में नई सूची जारी करेंगे, जिससे सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा को पूरा किया जा सके। लिस्ट में पटना की कुम्हरार, दरभंगा, मांझी, सुल्तानगंज जैसी बड़ी सीटों के नाम शामिल हैं।