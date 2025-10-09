जनसुराज ने जारी कर दी 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानिए किसे कहां से मिला टिकट

उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते जनसुराज के नेता (फोटो-पत्रिका)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जैसे-जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक हलचलें अपने चरम पर हैं। लेकिन इस बार बाजी किसी पुराने खिलाड़ी ने नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर (PK) की पार्टी जनसुराज ने मारी है। जब एनडीए और महागठबंधन सीटों के बंटवारे में अभी तक अटके हैं, वहीं जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को अपने पहले 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया है।
पार्टी की पहली लिस्ट में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। 51 में से 17 टिकट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, 11 पिछड़ा वर्ग को, लगभग 9 अल्पसंख्यक समुदाय को और शेष सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को मिले हैं। जन सुराज की टीम ने साफ कहा है कि यह शुरुआत भर है। आने वाले हर एक-दो दिन में नई सूची जारी करेंगे, जिससे सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा को पूरा किया जा सके। लिस्ट में पटना की कुम्हरार, दरभंगा, मांझी, सुल्तानगंज जैसी बड़ी सीटों के नाम शामिल हैं।
पार्टी अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर को राघोपुर से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू होगा। इस महत्वपूर्ण मौके पर प्रशांत किशोर खुद मौजूद रहेंगे और पार्टी के चुनावी मिशन का शंखनाद करेंगे। हालांकि, पहली सूची जारी करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर नहीं आए, जिससे आने वाले दिनों की रणनीति और सस्पेंस और बढ़ गया है।
आरसीपी सिंह ने एक-एक कर सभी 51 उम्मीदवारों के नाम बताए हैं। पहले वाल्मीकी नगर से घृत नारायण प्रसाद को टिकट दिया गया है, जो पहली बार थारू जनजाति के उम्मीदवार हैं। हरसिद्धि से अवधेश कुमार, सीतामढ़ी से सुरसंड सीट पर उषा किरण, रुन्नीसैदपुर से विजय शाह, बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, निर्मली से राम प्रवेश कुमार यादव, सिकटी से रागिब बबलू, कोचाधामन से अबू अफाक फारूख, बायसी से शाहनवाज आलम, आलमनगर से सुभोद कुमार सुमन को टिकट मिला है।
सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना, महिशी से शमीम अख्तर, दरभंगा ग्रामीण से शोएब खान, दरभंगा से आर के मिश्रा, मीनापुर से तेज नारायण सहनी, मुजफ्फरपुर से डॉ. अमल कुमार दास, गोपालगंज से डॉ. शशीशेखर सिन्हा, भोरे से प्रीति किन्नर, रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह, दरौंदा से सत्येंद्र कुमार यादव, मांझी से यादव वंश गिरी, बनियापुर से श्रवण कुमार महतो, छपरा से जय प्रकाश सिंह, परसा से मुसाफिर महतो और मटिहानी से अरुण कुमार को टिकट दिया गया है।
बेगूसराय से सुरेंद्र कुमार सहनी, खगड़िया से जयंती पटेल, बेलदौर से गजेंद्र निषाद, परबत्ता से विनय कुमार वरुण, अस्तावां से लता सिंह, बिहारशरीफ से दिनेश कुमार, नालंदा से कुमार सिन्हा, कुम्हरार से प्रोफेसर केसी सिन्हा, आरा से डॉ. विजय कुमार गुप्ता, चेनारी से नेहा कुमार नटराज (नट समाज से), करगहर से रितेश रंजन पांडेय, गोह से सीताराम दुखारी, नबीनगर से अजय चंद्र यादव, इमामगंज से डॉ. अजीत कुमार और बोधगया से लक्ष्मण मांझी को भी टिकट मिला है।
