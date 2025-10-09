Bihar Election: 121 विधानसभा सीटों पर कल से नामांकन, NDA और महागठबंधन में अब तक तय नहीं प्रत्याशी

एनडीए और महागठबंधन के बीच अब तक प्रत्याशियों के नामों को लेकर सहमति नहीं बनी है। एनडीए में विशेष रूप से जदयू और लोजपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। सूत्र बताते हैं कि जदयू की कई सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा का दावा है, जिसे लेकर जदयू की चिंता बढ़ी है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम समझौता अभी बाकी है। वहीं, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं, जिसे कांग्रेस और माले ने नकार दिया है। चर्चा है कि आने वाले दो दिनों में एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधन अपने-अपने प्रत्याशियों और सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं।